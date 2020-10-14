Объемы торговли и потребления алкоголя в России
🍺🚫 Как чрезмерное употребление алкоголя может перерасти в зависимость? 🤔 Об опасностях и проблемах, с которыми сталкиваются люди, ставшие жертвами этой зависимости. 🙅♂️
Кликните ниже для закрытия или нажмите Enter для поиска
Новости барной индустрии и сферы общепит
🍺🚫 Как чрезмерное употребление алкоголя может перерасти в зависимость? 🤔 Об опасностях и проблемах, с которыми сталкиваются люди, ставшие жертвами этой зависимости. 🙅♂️
Может, конечно, я не с теми людьми общался, но абсолютно каждый мой знакомый или даже друг хотя бы разок в жизни задумывался об изготовлении «эликсира молодости
Приветствую вас, дорогие друзья! Буквально недавно я задался вопросом: «В каких странах и как ужесточается наказание лиц, совершивших преступление в нетрезвом с
8 сентября в Москве стартовала вторая волна программы Heineken Star Serve, цель которой обучить представителей индустрии правильному наливу Heineken Draught, чт