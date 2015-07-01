Категория 0 статьи

Питейные заведения

Вы любите выпить и закусить в хорошем заведении? Ну, конечно же, любите. Я не предлагаю вам обширный список боров Москвы или Питера, <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">блог</a> у меня намного скромнее. На страницах этой рубрики вы найдете обзоры реально хороших заведений, когда-либо посещенных автором или ярко описанных в СМИ. Это будут лучшие кафе и рестораны, любые заведения, где есть бар и хороший бармен за его стойкой. Ни какого фальша, только объективное мнение и реальные эмоции.