Безалкогольные

ТОП-50 лучших рецептов лимонада - готовим освежающие летние напитки
Лимоны и апельсины очень полезны. В апельсине есть витамин А, группы В, РР, калия, магния и железа. Лимон богат на органические вещества, витамины С, Р, В и А.
Рецепт домашнего лимона из лимонов по классике с большой вариативностью. Идеальный лимонад с огурцом и мятой. Индийский лимонад Нимбу пани.
Смузи и фреши простые рецепты в домашних условиях. Главные различия между смузи и фрешем. Польза безалкогольных коктейлей для здоровья.
Предлагаем приготовить безалкогольный глинтвейн в домашних условиях. Этот отличный рецепт придется по вкусу автомобилистам, детям, беременным женщинам и т.д.
Сбитень, рецепт которого канул в лета, это исконно русский напиток. В первую очередь сбитень в домашних условиях готовили чтобы согреться и победить простуду.