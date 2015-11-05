Ромовый Дневник
Кофе

Кофе – незыблемый атрибут мирской жизни, без которого не представляют свое существование миллионы людей. В этой рубрике вы найдете статьи, в которых вы узнаете, что такое кофе, его основные сорта и способы приготовления. Узнаете некоторые рецепты напитков с кофе, научитесь их готовить самостоятельно в домашних условиях. В бывшие годы я некоторое время работал бариста (человек, которые готовит кофе) и мне посчастливилось познать некоторые тайны искусства приготовления ароматного напитка. <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромовый дневник</a> – не только оплот спиртных напитков и всего, что с ними связано.

«Огонь, вода и… медная турка». Выбираем джезву для варки кофе.
Олег Колесов
