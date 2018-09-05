Рекомендуем
С Востока на Запад: настойка чая на вине или вино на чае
Вино на чае - рецепт и технология приготовления чайной настойки. Классификация китайского чая. Технология заваривания чая в холодной воде.
ОКОлег Колесов
Кликните ниже для закрытия или нажмите Enter для поиска
Статьи в категории Чай, мате
Вино на чае - рецепт и технология приготовления чайной настойки. Классификация китайского чая. Технология заваривания чая в холодной воде.
В Турции гостей встречают с кофе по-восточному, в турке. На задворках Аргентины обязательно предложат калабас с великолепным мате. А вот в Марокко гостей потчев
Как заваривать мате традиционным способом. Все нюансы приготовления йербы от традиционных до необычных рецептов.
Что такое мате: его полезные свойства. химический состав, краткий экскурс в историю, а также много-много интересного о "чае" мате.