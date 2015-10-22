Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара
Барная стойка часто является местом притяжения в заведениях любого типа. В классическом же баре это целый мирок, где творится магия руками бармена, проводятся с
Кликните ниже для закрытия или нажмите Enter для поиска
Статьи в категории Открываем бар
Барная стойка часто является местом притяжения в заведениях любого типа. В классическом же баре это целый мирок, где творится магия руками бармена, проводятся с
Фишка вашего бара - это то, что может принести вам не только известность, но и серьезный рост доходов. Рассматриваем самые необычные фишки баров по всему миру.
Что такое концепция бара? Почему важно придумать именно уникальную концепцию и как это сделать? Яркие примеры из мира общепит.
Почему бары при отеле сегодня такие популярные? Какие плюсы и минусы данного формата. Стоит ли открывать бар при отеле?
Что подразумевается под форматом "коктейльный" ресторан? Какие плюсы и минусы данного формата? Стоит ли открывать коктейльный ресторан?
Формат заведения: летник. Основные плюсы, минусы и особенности летних площадок. Стоит ли вообще заниматься сезонным бизнесом?
Что из себя представляют бары "Бар+"? Какие преимущества у этого формата и какие недостатки? Стоит ли открывать такой бар?
Что из себя представляют бары спик-изи? Какие преимущества у этого формата и какие недостатки?
Что такое Пати-бар? Чем примечателен? Плюсы и минусы данного формата заведения. Реальные примеры.
Перечень документов, необходимых для открытия собственного заведения в сфере общепит. СЭС, МЧС, оформление ООО и многое другое.
Как открыть бар: в этой статье рассмотрены нюансы, касающиеся дизайна помещения, общего оформления бара, его стилистики и прочих моментов
Первая стать о том, как открыть бар. На что обратить внимание при открытие своего питейного заведения: концепция, целевая аудитория, помещение