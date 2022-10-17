8 октября 2020 г.

Как определить свою норму алкоголя, чтобы не иметь похмелья и не было мучительно стыдно за вчерашнее

Зачастую когда я выпиваю в компании друзей, то наблюдаю одни и те же метаморфозы с некоторыми из них. Так, благополучная пара уходит в жесткую ссору; тихоня