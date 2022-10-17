Ромовый Дневник
Категория 10 статей

Все о похмелье

<p>Статьи из этой рубрики <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">блога</a> поведают вам много интересного о похмелье и обо всем, что с ним связано. Я расскажу вам как пить грамотно, то есть пить и не пьянеть, а также поведаю как правильно лечить похмелье, если первые советы окажутся не действенными (что маловероятно). Все средства от похмелья проверены, если не мною лично, то опытными и образованными наркологами, а также другими врачами. Я публикую только проверенную информацию, потому как забочусь о вашем и своем здоровье.</p>

Как определить свою норму алкоголя, чтобы не иметь похмелья и не было мучительно стыдно за вчерашнее

Зачастую когда я выпиваю в компании друзей, то наблюдаю одни и те же метаморфозы с некоторыми из них. Так, благополучная пара уходит в жесткую ссору; тихоня

Хэджангук, квашенные сливы и селедка: как борются с похмельем в разных странах мира

Признаюсь честно, мне хотелось бы, чтоб похмелье не возникало вовсе. Ну или на крайний случай его можно было снять парочкой заговоров от бабушки Агафьи. Я убеди

