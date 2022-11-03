Рекомендуем
Список лучших тостов на день рождения: короткие, веселые и в стихах
Дни рождения любят все. Есть категория людей, которые считают, что этот день лишь прибавляет 1 год и приближает старость.
SSergei
Сочетание напитков и еды по версии Кайла Дреира. 8 необычный фотографий от знаменитого фуд-фотографа.
Представляем вам 22 фотографии алкоголя под микроскопом, сделанные американским ученым Майклом Дэвидсоном.
Немного юмора по теме: кто, что и зачем пьет тот или иной посетитель за баром. Какой алкоголь пить, если я такой-то...