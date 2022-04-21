Лефкадия – винодельческое хозяйство, проект, уникальный для российских широт. Находится в Крымском районе Краснодарского края. Производители вина Лефкадии делают ставку на стандарты качества напитка.

История становления винодельческого хозяйства

В 2006 году руководителем хозяйства стал Николай Пинчук, который слывет одним из лучших российских специалистов в области виноделия. Позднее, к проекту выпуска алкогольной продукции был привлечен Патрик Леон, который одобрительно отзывается о винах.

За несколько лет в Долине удалось наладить производство напитков из лучших сортов винограда. Вина Лефкадии занимают почетные места на конкурсах. При их дегустации дается высокая оценка, как от профессионалов, так и от любителей.

Экспертная оценка винных напитков

Путь к славе был достаточно долгим. В 2011 напитки были представлены экспертному сообществу, но не для продажи, а дегустации. Проба велась вслепую, производители региона представили четыре вида: белое, красное Танаида и Фестелия 2010. По результатам, эти напитки обошли многие известные вина, имеющие аналогичную стоимость. Эксперты по достоинству оценили качество и изысканный вкус. Через год сухое белое Шардоне 2010 получило национальную премию за качество на выставке Russian Wine Fair 2012.

В 2014 году белое сухое вино хозяйства было отмечено на Decanter World Wine Awards. Красное и белое «Ликурия Резерв» также получили бронзовые награды на International Wine and Spirit Competition. Награда относится к конкретному конкурсному образцу и не заменяет сведения о другом урожае или партии.

В 2015 году семейное предприятие, производящие изысканные напитки, купило винодельческий завод и агрофирму под названием «Саук - Дере». По размещенной информации, для увеличения производства базовой линейки вин, используются ресурсы «Саук-Дере».

В хозяйстве производят вина разных стилей. Ниже перечислены линейки и их характеристики:

В линейку красных вин входят следующие наименования:

Амфитрион Пино нуар Limited;

Каберне;

Лефкадия Красное;

Лефкадия Резерв;

Мерло и т.д.

Белые вина линейки отличаются сортовым составом и технологией:

Амфитрион Шардоне;

Белое;

Лефкадия Пти;

Шардоне;

Брют;

Савиньон и т.д.

Для сравнения этих вин полезны сведения о сортах винограда, урожае, содержании сахара и выдержке. Описание аромата следует отличать от проверяемых данных о составе.

В ассортименте игристых вин упоминаются следующие линейки:

Ликурия Петнат;

Магнатум Blanc de Blancs Брют;

Магнатум Экстра-брют Розе;

Темелион 36;

Темелион 48 и т.д.

Ниже приведены примеры дегустационных описаний отдельных выпусков. Такие заметки отражают субъективное восприятие и не заменяют информацию о составе:

Магнатум Blanc de Blancs, 2018

В описании «Магнатум Blanc de Blancs» урожая 2018 года встречаются лимонные, персиковые и сливочные оттенки. Сладость напитка следует проверять по категории и данным производителя.

В описании «Холодного душа» урожая 2020 года отмечались оттенки маракуйи, крыжовника и цитрусовых, а также отсутствие фильтрации. Такие дегустационные заметки относятся к отдельному вину и урожаю и не задают рейтинг качества. В описаниях вин из вионье встречаются оттенки тропических фруктов и цветов. Фруктовый аромат сам по себе не означает сладость и не позволяет оценить качество конкретного вина.

При выборе вина проверьте объём бутылки, происхождение, категорию и условия хранения. Стоимость следует сопоставлять с этими характеристиками; обещания особых впечатлений не подтверждают качество напитка.