Уникальный климат Тамани, подходящий для винодельческого производства, был отмечен древними греками. Основатели винзавода Мильстрим использовали аграрные традиции греческого народа, потомки которого живут на Кавказе. На территории винодельческого хозяйства производят более 15 видов вин.

История винодельческого хозяйства

Завод расположен в поселке Виноградный, который относится к Темрюкскому району Кубани. На территории винодельческого комплекса разведено несколько виноградников. Уходом за старыми греческими плантациями занимались жители Тамани. После Октябрьской революции земли с виноградниками объединил совхоз «Мирный». В 60-х годах на территории хозяйства перерабатывали 210 кг винограда в сутки. Какие сорта использовали для производства вина:

Венгерский мускат;

Рислинг;

Алиготэ;

Педро Хименес;

Пино Нуар;

Клэрет;

Пино Гри;

Шасла;

Шардоне.

В 1989 году вино «Каберне Тамани» получило золотую награду на конкурсе в Братиславе. В истории хозяйства также упоминается его участие в объединении «Межреспубликанский винзавод».

Почетные награды предприятия на сегодняшний день включают: 55 золотых медалей, 69 серебряных и 33 бронзовых. На международных конкурсах было получено 2 Гран-При.

Характеристики продукции

После сбора винограда с плантаций плоды подвергаются процессу винификации, проходящему при разных температурных режимах. При производстве вин используют не только виноград, прошедший международную сертификацию, но и некоторые автохтонные сорта.

Свойства Характеристика Цвет В ассортименте представлены красные и белые вина; цвет зависит от сортового состава и технологии производства. Вкус Вкус зависит от содержания сахара, кислотности, танинов и выдержки; эти показатели различаются между линейками. Аромат Запахи разные, но практически в каждом дегустационном варианте можно ощутить тонкие аккорды спелых ягод, сладость фруктов, остроту пряностей и специй. По содержанию сахара Для сравнения вин важно различать категорию по содержанию сахара и тип напитка: тихий, игристый или креплёный.

Производство включает переработку винограда, брожение и, для части вин, выдержку. Характеристики напитков различаются в зависимости от сорта, урожая и выбранной технологии.

Как выбрать вино по этикетке и упаковке

Происхождение и состав. Сопоставьте название напитка, производителя, страну и регион производства. Отдельно прочитайте сведения о сорте винограда, категории, содержании сахара и крепости. Состояние напитка. Осадок может быть связан с особенностями производства и выдержки; по нему одному нельзя определить подлинность вина. При необычном состоянии содержимого следует уточнить сведения о напитке, а при повреждённой упаковке отказаться от покупки. Целостность упаковки. Проверьте бутылку, укупорку и читаемость этикеток. Подтёки, трещины и следы вскрытия требуют внимания независимо от марки и стоимости. Хранение. Сверьте дату розлива и условия хранения, указанные производителем. Длительная выдержка подходит не каждому вину, а яркий свет и нагрев могут повлиять на его состояние.

Перед покупкой вина полезно проверить сведения о напитке и состояние упаковки. Известное название, высокая цена или оформление бутылки сами по себе не подтверждают качество. Основные ориентиры:

Сравнивайте бутылки одинакового объёма и учитывайте различия в составе и технологии. Ни низкая, ни высокая цена не позволяют сами по себе сделать вывод о подлинности или вкусе.

Самые известные вина винодельческой компании

Красное сухое “National Collection” Shiraz. Напиток гранатово-рубинового цвета с нежными ягодными аккордами в аромате. Больше всего ощущаются смородина, вишня, ваниль и разные пряности. Вкус вина фруктовый, оттененный изысканным послевкусием. Красное полусладкое Черноморская Легенда Каберне насыщенного рубинового цвета с яркими фруктовыми нотами. В основе сладость спелых фруктов и тонкий вкус специй. Красное полусладкое Vinnikoff Shisha. Алкоголь яркого рубинового оттенка с характерным ягодным ароматом. Сильнее всего в нем ощущаются южные пряности, сладость черешни и кислинка спелой вишни. Вкус оригинальный, ягодно-фруктовый. Белое сухое Черноморская Легенда Шардоне. Напиток светло-соломенного цвета с яркими цитрусовыми мотивами, соединяющимися с цветочными нотами. Характерна легкая, но очень пикантная кислинка.

В описаниях вин этой компании встречаются разные сорта, уровни сладости и способы выдержки. Эти характеристики помогают различать стили напитков; название линейки само по себе не определяет качество конкретной бутылки.

Что влияет на характеристики вина

На характеристики вина влияют виноград, условия его выращивания, брожение и выдержка. Даже у одного производителя результаты могут различаться между урожаями и партиями.

При сравнении линеек полезно смотреть на сортовой состав, содержание сахара, крепость и сведения о выдержке. Описания аромата отражают особенности стиля, но не гарантируют одинаковых впечатлений у разных людей.

История хозяйства даёт контекст, а сведения на этикетке позволяют оценить конкретный напиток. При выборе важнее сопоставлять проверяемые характеристики, чем ориентироваться на обещания исключительного качества.