Батон с майонезом - почему это не самая плохая закуска
Созвонились как-то со старым другом и договорились встретиться у меня через несколько часов. Нужно было срочно подготовиться и не ударить в грязь лицом.
<p>Кулинария и алкоголь тесно переплетаются друг с другом: различные блюда дополняют вкус алкогольных напитков, а алкоголь в свою очередь становится превосходным дополнением во многих кулинарных рецептах. В этой рубрике <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">блога</a> вы найдете описания различных продуктов и узнать об их сочетаемости с алкогольными напитками, подобрать хорошую закуску к вину, пиву, элитному алкоголю и коктейлям. Некоторые статьи будут посвящены видам применения алкоголя в рецептах, в том числе фламбированию и маринованию.</p>
