Официальной датой создания данного коктейля можно считать 1916 год. Но прежде, чем получить свой итоговый рецепт, напиток претерпел множество изменения. Впервые способ приготовления описал Хьюго Энсслин в своей книге «Recipes for Mixed Drinks». В оригинальном рецепты был джин, сок лимона и ликеры со вкусом фиалки и мараскино. Все ингредиенты нужно было хорошо перемешать со льдом и процедить перед подачей. Далее рецепт в свою книгу добавил Патрик Даффи, но чуть изменил его и не указал конкретную марку джина. Авиация был популярен до начала 21 века, а после его почти забыли, так как большинство заводов перестали делать фиалковый ликер. Позднее, в 2004 году, вышла новая коктейльная книга Девида Вондриха, где он разместит оригинальный рецепт. И Авиация снова обрел популярность.
Компоненты для приготовления коктейля Авиация:
Сухой джин – 50 мл;
Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 20 мл;
Ликер со вкусов филки от De Kuyper – 5 мл;
Сок лимона – 15 мл;
Вишня для коктейлей – 1 шт.;
Лед – 300 г.
Дополнительно:
Коктейльный бокал на ножке – 1 шт.;
Высокий бокал – 1 шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Джиггер – 1 шт.;
Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
Нож для цедры – 1 шт.;
Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Авиация
В высоком бокале смешайте сок лимона с ликерами со вкусом фиалки и мараскино. Добавьте сухой джин.
Наполните бокал льдом и размешайте до однородного состояния с помощью барной ложки.
Готовую смесь перелейте в охлажденный коктейльный бокал, используя стрейнер.
Сверху положите коктейльную вишню для украшения.
Как пить коктейль Авиация
В готовом варианте содержится примерно 20% алкоголя. Коктейль рекомендуют пить небольшими глотками в течении вечера. Иногда используют трубочку. В качестве закуски можно использовать коктейльную вишню, которую добавляют к напитку в качестве украшения.