Несмотря на такое неслаженное и непонятное название, история происхождения рецепта не имеет практически никакого значения. Зато коктейль Черный русский считают настоящим прародителем всех алкогольных смесей на базе кофе.Классическим автором рецепта считают бельгийца и бармена Густава Топсе. Именно он на вечеринке 1949 года приготовил напиток под названием «Черный русский». Бармен подал коктейль по новому рецепту, пытаясь в очередной рассказать, что началась «холодная война» между двумя сверхдержавами – США и Россией.Но, скорее всего, все намного проще. Черный цвет получают за счет кофе, а водка ассоциируется с русскими.
Нужные компоненты:
50 мл водки;
25 мл кофейного ликера De Kuyper;
120 г льда.
Сопутствующие штучки:
коктейльная ложка;
джиггер;
бокал рокс;
2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Черный русский:
Наполнить бокал льдом до самых краев.
Налить ликер.
Налить водку.
Смешать компоненты ложкой.
Подать гостям.
По рекомендации IBA смешивать компоненты надо в пропорции 5 к 7 и 2 к 7. Но, как утверждают бывалые бармены, более насыщенный кофейный вкус получается при добавлении ликера в пропорции 2 к 1.
Как пить
Коктейль Черный русский подойдет даже женщинам. Кофейный ликер полностью перекрывает вкус водки. В среднем крепость напитка – 34%. Для снижения допускается добавление большего количества ликера. Вкус немного резкий, сладковатый.Существует множество вариантов коктейля Черный русский. Один из них называется Черная магия. Помимо всех ингредиентов, в напиток добавляют 1 чайную ложку лимонного фреша. А в Ирландии нередко в бокале помимо водки и ликера оказывается пиво. В этой стране любят добавлять в коктейль 85 мл пива Guinness. Крепость напитка за счет пива снижается, но пьянит он очень быстро.