В США коктейль Манхэттен стал популярным еще в XIX веке. В Великобритании о нем узнали только в прошлом столетии. Считается, что напиток длительное время подавали в клубе «Манхэттен» (США), откуда и пошло название напитка. Более невероятная версия происхождения рецепта гласит, что его делала мать Черчилля. Ее сын, ценитель алкоголя, популяризировал напиток. Он угощал всех.Еще более спорная версия происхождения состава напитка – его впервые сделали в 50-годы и назвали не в честь клуба, а в честь проекта «Манхэттен», который был нацелен на разработку ядерной бомбы.В прошлом столетии, коктейль Манхэттен был вторым по популярности. Сейчас его подают во всех уважающих себя барах.
Необходимые компоненты:
50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;
25 мл красного вермута;
1 мл ангостура биттера;
1 шт красной вишенки для коктейля;
300 г льда.
Нужные штучки:
стакан для смешивания напитков;
бокал для подачи коктейлей;
стрейнер;
джиггер;
ложка для коктейлей;
шпажка для коктейлей.
Рецепт приготовления коктейля Манхэттен:
В стакане смешать бурбон и вермут.
Добавить биттер.
Добавить лет и опять все смешать.
При помощи стрейнера наполнить содержимым стакана бокал для коктейлей.
Украсить шпажкой с вишенкой.
В классическом рецепте соотношение бурбона и вермута 2:1. Однако количество алкоголя может сильно разниться, вплоть до 1 к 1 и его называют «Сладкий Манхэттен», «Сухой» получится при меньшем количестве бурбона. В самых первых рецептах вместо бурбона добавляли ржаной виски. Сейчас считается, что эти два алкогольных напитка в коктейле взаимозаменяемые.Кубинский вариант коктейля получают при помощи темного рома, которым заменяют бурбон. Вместо вермута можно добавлять шартрезу, кюрасао или ликер Southem Comfort.
Как пить
Идеальная закуска для коктейля Манхэттен – сухофрукты. Пьют не спеша, наслаждаясь каждым глотком.