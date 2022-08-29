Коктейль входит в многочисленное семейство «Коллинзов» и подается в высоком бокале с таким же названием. По одной из версий, оригинальный рецепт был придуман в 1800 году британским барменом с фамилией Коллинз. Тогда его готовили из голландского можжевелового спирта Genever, который в дальнейшем заменили на джин. Другая же версия связывает происхождения коктейля с игрой, в которой разным людям говорили, что некий Том Коллинз распускает о них слухи в определенном баре. После того, как человек туда приходил и начинал искать данного персонажа – он получал в ответ этот напиток.
Компоненты для приготовления Том Коллинз:
Джин – 20 мл;
Сахарный сироп – 25 мл;
Сок лимона – 25 мл;
Содовая вода – 100 мл;
Кружок апельсина – 1 шт.;
Кубики льда – 380 г.
Дополнительно:
Стакан коллинз – 1шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Шейкер для смешивания – 1 шт.;
Джиггер – 1 шт.;
Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
Барная ложка – 1 шт.;
Трубочка – 1шт.
Рецепт коктейля Том Коллинз
До краев наполните стакан льдом.
В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сок лимона, сахарный сироп и джин.
Далее положите лед и взбейте до однородного состояния.
Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в высокий стакан.
Долейте содовую и перемещайте все барной ложкой.
Вставьте в бокал трубочку и положите сверху апельсин.
Как пить Том КоллинзПолученный коктейль обладает 10% крепостью. Его пьют как лонг или освежающий слабоалкогольный напиток, не закусывая. Сбалансированный кисло-сладкий вкус с освежающими нотками отлично подходит для летних вечеров. Если вы хотите увеличить крепость коктейля, то добавьте чуть меньше содовой, чем в оригинальном рецепте.