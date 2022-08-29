Приятный напиток из джина, водки и светлого французского аперитивного вина Лилле стал широко известен благодаря Джеймсу Бонду, который назвал его в честь единственной женщины, в которую когда-либо был влюблен. Кстати, именно она занимает первое место среди всех девушек, любивших алкоголь, с которыми общался Агент 007. Оригинальный рецепт коктейля можно встретить в 7-й главе книги Яна Флеминга «Казино Рояль». Бонд попросил бармена смешать напиток из 3-х частей джина, 1-й части водки и 1\2 части белого вина Kina Lillet с двойной порцией льда. Компоненты для приготовления коктейля Веспер:
Сухой джин (в оригинале Gordon`s) – 45 мл;
Качественная водка – 15 мл;
Винный напиток Lillet Blanc – 7 мл;
Цедра лимона – 1 шт.;
Лед – 300 г.
Дополнительно:
Бокал для мартини – 1 шт.;
Высокий бокал для смешивания – 1шт.;
Джиггер – 1шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Нож для снятия цедры – 1шт;
Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Веспер
В высокий бокал для смешивания добавьте следующие ингредиенты: Lillet Blanc, водку и джин.
Добавьте к бокал кубики льда и аккуратно перемешайте содержимое барной ложкой.
Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в бокал для мартини, предварительно охладив его.
По краю бокала с коктейлем проведите нарезанной цедрой лимона и добавьте стружку сверху для украшения.
Как пить Веспер
Главный принцип приготовления коктейля, который советовал Бонд – взболтать, но не смешивать. Это придает напитку особый незабываемый вкус. Несмотря на то, что оригинальный вермут из рецепта давно перестали выпускать, Веспер не теряет своей популярности. Сейчас джин с водкой и двойной порцией льда подают почти во всех странах мира.