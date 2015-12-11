Перегородки грецкого ореха – чуть ли не самый первый продукт, использованный человечеством для облагораживания домашнего дистиллята, дешевый, доступный и интересный. Многократно проверенные рецепты не перестают совершенствоваться, в дело идут самые разные добавки. Настойка на перегородках грецкого ореха обладает насыщенным коньячным цветом, интересным ароматом и вкусом, а кроме того – у нее есть масса лечебных свойств.
С детства помню, что из грецких перепонок делается домашний «коньяк». Сказать, что это на самом деле так, нельзя – есть рецепты, значительно точнее имитирующие вкус коньяка. Однако это не значит, что настойка перегородок грецкого ореха на водке – плохой напиток. Очень хороший, только на коньяк не похож. Вкус и аромат, а главное цвет его настолько интересны, что постепенно рецептура вышла за рамки просто облагораживания самогона – теперь эту настойку делают и на спирте, и даже на покупной водке. Сегодня мы узнаем несколько рецептов данного зелья – с добавками и без оных, – а также поговорим о его свойствах: полезных и наоборот.
Содержание:
Тинктуры и питьевые настойки из перегородок грецкого ореха
Первый вопрос, возникающий у любого, кто собрался готовить настойку на ореховых перепонках – сколько, собственно, этих самых перепонок класть? Информация в интернете разнится – одни советуют засыпать банку доверху, другие – класть только столовую ложку на литр, а то и на 2-3. Где правда?
Ореховая тинктура. Польза и применение
На самом деле все довольно просто. В путанице виновата специфика русского языка – у нас «настойкой» называют и целебное снадобье, и алкогольный напиток. Опытные самогонщики борются с этим несоответствием, постепенно вводя в обиход простое и красивое слово «тинктура» – лекарственная настойка. Давайте же и мы присоединимся к их усилиям!
Ореховую тинктуру нельзя лакать бидончиками! В ней содержится уйма разнообразных пользительных составляющих, а, как известно, лекарство от яда отличается только дозировкой. Делают ее из расчета: перепонки 20-25 орехов всего на 100 граммов медицинского спирта, а употребляют по 10 капель трижды в день. Такая микстура применяется:
- Как источник йода. При дефиците йода плохо работают железы внутренней секреции, особенно страдает щитовидная и предстательная.
- При различных расстройствах желудка и диарее. Перегородки в избытке содержат легковысвобождаемые дубильные вещества, в том числе – танин, которые обладают крепительным эффектом.
- При повышенном давлении. Еще одно волшебное снадобье, снижающее АД, что весьма актуально для гипертоников и ВСД-шников, коих среди нас – большинство.
- Для профилактики онкологи, особенно рака молочной и предстательной железы.
- Для профилактики болезней сердца. Гамма-токоферол – редкий подвид витамина Е – считается очень полезным для сердечников.
- Для поднятия мужской силы, иммунитета, улучшения гормонального фона и общего самочувствия.
Есть у нашей тинктуры и противопоказания. Ее нельзя применять людям с повышенной свертываемостью крови, гастритом или язвой, пониженным давлением, псориазом и экземой.
Простейшая настойка из ореховых перепонок на спирту
Конечно, в некотором смысле все вышеуказанные полезные и вредные свойства сохраняет и обычная «питьевая» настойка. Ведь именно йод дает ей цвет, а дубильные вещества – «благородный» вяжущий привкус. Поэтому все рекомендации и противопоказания к применению сохраняются, только в уменьшенном масштабе. Хотя это смотря сколько ее вылакать…
Простой рецепт настойки на грецких перегородках таков:
Как приготовить:
Насыпать перепонки в трёхлитровую банку, герметично закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на одну неделю Затем процедить, слегка подсластить (сахаром, мёдом, сиропом) по вкусу, дать отдохнуть от 2-3 дней и можно употреблять.
Такой напиток обладает красивым цветом и приятным вкусом. Но вот аромат у него слабенький, да благородства маловато. Поэтому к перегородкам можно присовокупить разные добавки. Самые распространенные: половинка чернослива, треть стакана вишневых веточек, столовая ложка шиповника, столовая ложка коры дуба (или/или).
Есть, конечно, несколько более сложных и интересных рецептов. О них – ниже.
Облагораживаем самогон ореховыми перепонками
Существует множество рецептов настоек на перегородках грецкого ореха. Я выбрал 2 – на мой взгляд, самые интересные – с форума самогонщиков homedistiller.ru. Одна из них – с медом и пряностями, а другая – с чаем, специями и дубовой щепой, «под коньяк».
Пряная настойка из ореховых перегородок
- 1 л водки, спирта или самогона 40-50%
- 50 граммов перепонок грецкого ореха
- 1 бутон гвоздики
- 1-2 маленьких палочки корицы
- 2 ст. л. мёда – лучше прозрачного, майского
Как сделать:
Все ингредиенты закинуть в банку, залить алкоголем, хорошенько перемешать. Отстаивать около 2 недель, в темном месте, периодически встряхивая. Последние пару дней не трогать, чтобы осела муть. После этого напиток декантировать и пропустить через ватный фильтр, оставить отдыхать еще на недельку. При необходимости – отфильтровать повторно, так как корица и мед содержат много примесей, и осадок будет появляться неизбежно.
Такой напиток с выдержкой становится значительно лучше. Но передерживать его вместе с перепонками нельзя – иначе вяжущих веществ в нем станет чересчур уж много.
Домашний «коньяк» на грецких перегородках
Этот рецепт сложнее и составляющих в нем больше, но и результат он даст, однозначно, более качественный, особенно если готовый напиток выдержать длительное время.
- 3 л самогона или спирта 50%
- 1/3 стакана перепонок грецкого ореха
- 1 ст. л. чёрного не ароматизированного чая*
- 3-4 бутона гвоздики
- 1 ст. л. тмина
- 1 ч. л. подготовленной дубовой коры
- 10 г ванильного сахара (не ванилина!)
- 1 ст. л. сахарного песка
- щепотка лимонной кислоты
* — можно использовать чаи с натуральными ароматизаторами или китайские чаи с различной технологией обработки, например, подкопченный Сяо Чжун. Рекомендую ознакомиться с рецептами чайных ликёров и чайно-винных настоек для осознанного выбора чая.
Приготовление:
- Чай, гвоздику, перепонки, тмин и ванильный сахар засыпать в банку, туда же добавить на кончике ножа лимонной кислоты, залить алкоголем под крышку, как следует перемешать.
- Настаивать напиток до недели в темном теплом месте, периодически встряхивая.
- По окончании срока настаивания – профильтровать через марлю, а потом – ватный или кофейный фильтр.
- Сделать стандартный сироп из равных частей сахара и воды, добавить в настойку.
- Следующий этап – настаивание на дубовой коре. Для этого кору дуба нужно подготовить – замочить в кипятке, или же – заменить ее дубовой щепой. Подробнее читайте в данной статье.
- Берем ложку коры, заливаем настойкой, банку плотно закупориваем и отправляем настаиваться минимум на месяц, а то и дольше (автор рецепта просто закатывал напиток в банки и выдерживал 2 года, но это как получится).
- После месяца напиток можно профильтровать и оставить отдыхать в бутылках – на сколько хватит терпения.
Помните, что настойки из перегородок грецкого ореха делаются миллионом различных способов, и все они были придуманы обычными людьми. Редакция «Ромового Дневника» придерживается того убеждения, что рецепт – это только рекомендации, а не обязательное руководство, поэтому мы и стараемся рассказать вам побольше о вариациях того или иного напитка, сырье, ингредиентах, процессах, происходящих в нем, и других нюансах. Будьте с нами – и узнаете больше!
Домашний «коньяк» на грецких перегородках! После выдержки 2 месяца решил снять пробу. Напиток получился норма,только крепковат (не каждому пойдет 50и градусный) и чувствуется горечь в послевкусии! Ну с градусами можно разобраться и самому (сделать изначально 42-45 градусов),ну вот что что дало горечь нужен ваш совет!!!