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Колитесь, греки! Как сделать настойку из перегородок грецкого ореха

Виталий Помазан
Настойки26 комментариев

Перегородки грецкого ореха – чуть ли не самый первый продукт, использованный человечеством для облагораживания домашнего дистиллята, дешевый, доступный и интересный. Многократно проверенные рецепты не перестают совершенствоваться, в дело идут самые разные добавки. Настойка на перегородках грецкого ореха обладает насыщенным коньячным цветом, интересным ароматом и вкусом, а кроме того – у нее есть масса лечебных свойств.

С детства помню, что из грецких перепонок делается домашний «коньяк». Сказать, что это на самом деле так, нельзя – есть рецепты, значительно точнее имитирующие вкус коньяка. Однако это не значит, что настойка перегородок грецкого ореха на водке – плохой напиток. Очень хороший, только на коньяк не похож. Вкус и аромат, а главное цвет его настолько интересны, что постепенно рецептура вышла за рамки просто облагораживания самогона – теперь эту настойку делают и на спирте, и даже на покупной водке. Сегодня мы узнаем несколько рецептов данного зелья – с добавками и без оных, – а также поговорим о его свойствах: полезных и наоборот.

Тинктуры и питьевые настойки из перегородок грецкого ореха

Первый вопрос, возникающий у любого, кто собрался готовить настойку на ореховых перепонках – сколько, собственно, этих самых перепонок класть? Информация в интернете разнится – одни советуют засыпать банку доверху, другие – класть только столовую ложку на литр, а то и на 2-3. Где правда?

Ореховая тинктура. Польза и применение

На самом деле все довольно просто. В путанице виновата специфика русского языка – у нас «настойкой» называют и целебное снадобье, и алкогольный напиток. Опытные самогонщики борются с этим несоответствием, постепенно вводя в обиход простое и красивое слово «тинктура» – лекарственная настойка. Давайте же и мы присоединимся к их усилиям!

Перегородки грецкого ореха как источник йода и других полезных веществ в лечебных настойках.

Ореховую тинктуру нельзя лакать бидончиками! В ней содержится уйма разнообразных пользительных составляющих, а, как известно, лекарство от яда отличается только дозировкой. Делают ее из расчета: перепонки 20-25 орехов всего на 100 граммов медицинского спирта, а употребляют по 10 капель трижды в день. Такая микстура применяется:

  • Как источник йода. При дефиците йода плохо работают железы внутренней секреции, особенно страдает щитовидная и предстательная.
  • При различных расстройствах желудка и диарее. Перегородки в избытке содержат легковысвобождаемые дубильные вещества, в том числе – танин, которые обладают крепительным эффектом.
  • При повышенном давлении. Еще одно волшебное снадобье, снижающее АД, что весьма актуально для гипертоников и ВСД-шников, коих среди нас – большинство.
  • Для профилактики онкологи, особенно рака молочной и предстательной железы.
  • Для профилактики болезней сердца. Гамма-токоферол – редкий подвид витамина Е – считается очень полезным для сердечников.
  • Для поднятия мужской силы, иммунитета, улучшения гормонального фона и общего самочувствия.
Кстати, существует простенький тест, который позволит определить, нужно ли вам дополнительно употреблять йод или его в организме достаточно. Просто намалюйте йодовую полосочку на руке или другом участке кожи и оставьте на ночь. Если утром она пропадет – бегом пить ореховую настойку!

Есть у нашей тинктуры и противопоказания. Ее нельзя применять людям с повышенной свертываемостью крови, гастритом или язвой, пониженным давлением, псориазом и экземой.

Простейшая настойка из ореховых перепонок на спирту

Конечно, в некотором смысле все вышеуказанные полезные и вредные свойства сохраняет и обычная «питьевая» настойка. Ведь именно йод дает ей цвет, а дубильные вещества –  «благородный» вяжущий привкус. Поэтому все рекомендации и противопоказания к применению сохраняются, только в уменьшенном масштабе. Хотя это смотря сколько ее вылакать…

Простой рецепт настойки на грецких перегородках таков:

  • 2 л спирта или самогона 45%
  • 1/3 стакана перепонок грецкого ореха

Как приготовить:

Насыпать перепонки в трёхлитровую банку, герметично закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на одну неделю Затем процедить, слегка подсластить (сахаром, мёдом, сиропом) по вкусу, дать отдохнуть от 2-3 дней и можно употреблять.

Такой напиток обладает красивым цветом и приятным вкусом. Но вот аромат у него слабенький, да благородства маловато. Поэтому к перегородкам можно присовокупить разные добавки. Самые распространенные: половинка чернослива, треть стакана вишневых веточек, столовая ложка шиповника, столовая ложка коры дуба (или/или).

Есть, конечно, несколько более сложных и интересных рецептов. О них – ниже.

Настойка на перегородках грецкого ореха в процессе приготовления.

Облагораживаем самогон ореховыми перепонками

Существует множество рецептов настоек на перегородках грецкого ореха. Я выбрал 2 – на мой взгляд, самые интересные – с форума самогонщиков homedistiller.ru. Одна из них – с медом и пряностями, а другая – с чаем, специями и дубовой щепой, «под коньяк».

Пряная настойка из ореховых перегородок

  • 1 л водки, спирта или самогона 40-50%
  • 50 граммов перепонок грецкого ореха
  • 1 бутон гвоздики
  • 1-2 маленьких палочки корицы
  • 2 ст. л. мёда – лучше прозрачного, майского

Как сделать:

Все ингредиенты закинуть в банку, залить алкоголем, хорошенько перемешать. Отстаивать около 2 недель, в темном месте, периодически встряхивая. Последние пару дней не трогать, чтобы осела муть. После этого напиток декантировать и пропустить через ватный фильтр, оставить отдыхать еще на недельку. При необходимости – отфильтровать повторно, так как корица и мед содержат много примесей, и осадок будет появляться неизбежно.

Такой напиток с выдержкой становится значительно лучше. Но передерживать его вместе с перепонками нельзя – иначе вяжущих веществ в нем станет чересчур уж много.

Домашний «коньяк» на грецких перегородках

Этот рецепт сложнее и составляющих в нем больше, но и результат он даст, однозначно, более качественный, особенно если готовый напиток выдержать длительное время.

  • 3 л самогона или спирта 50%
  • 1/3 стакана перепонок грецкого ореха
  • 1 ст. л. чёрного не ароматизированного чая*
  • 3-4 бутона гвоздики
  • 1 ст. л. тмина
  • 1 ч. л. подготовленной дубовой коры
  • 10 г ванильного сахара (не ванилина!)
  • 1 ст. л. сахарного песка
  • щепотка лимонной кислоты

* — можно использовать чаи с натуральными ароматизаторами или китайские чаи с различной технологией обработки, например, подкопченный Сяо Чжун. Рекомендую ознакомиться с рецептами чайных ликёров и чайно-винных настоек для осознанного выбора чая.

Приготовление:

  1. Чай, гвоздику, перепонки, тмин и ванильный сахар засыпать в банку, туда же добавить на кончике ножа лимонной кислоты, залить алкоголем под крышку, как следует перемешать.
  2. Настаивать напиток до недели в темном теплом месте, периодически встряхивая.
  3. По окончании срока настаивания – профильтровать через марлю, а потом – ватный или кофейный фильтр.
  4. Сделать стандартный сироп из равных частей сахара и воды, добавить в настойку.
  5. Следующий этап – настаивание на дубовой коре. Для этого кору дуба нужно подготовить – замочить в кипятке, или же – заменить ее дубовой щепой. Подробнее читайте в данной статье.
  6. Берем ложку коры, заливаем настойкой, банку плотно закупориваем и отправляем настаиваться минимум на месяц, а то и дольше (автор рецепта просто закатывал напиток в банки и выдерживал 2 года, но это как получится).
  7. После месяца напиток можно профильтровать и оставить отдыхать в бутылках – на сколько хватит терпения.

Помните, что настойки из перегородок грецкого ореха делаются миллионом различных способов, и все они были придуманы обычными людьми. Редакция «Ромового Дневника» придерживается того убеждения, что рецепт – это только рекомендации, а не обязательное руководство, поэтому мы и стараемся рассказать вам побольше о вариациях того или иного напитка, сырье, ингредиентах, процессах, происходящих в нем, и других нюансах. Будьте с нами – и узнаете больше!

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26 комментариев

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Александр

Домашний «коньяк» на грецких перегородках! После выдержки 2 месяца решил снять пробу. Напиток получился норма,только крепковат (не каждому пойдет 50и градусный) и чувствуется горечь в послевкусии! Ну с градусами можно разобраться и самому (сделать изначально 42-45 градусов),ну вот что что дало горечь нужен ваш совет!!!

Станислав

А если по ошибки вместо ванильного сахара добавил 7 гр. ванилина на 3 л. спирта ? Все пропало , можно выкидывать ???

Автор
Виталий Помазан

Боюсь что да... Реабилитировать такой напиток крайне трудно, разве что добавлять понемногу в другие настойки. Нам с уважаемым главредом "Ромового" довелось как-то продегустировать подобный напиток, впечатления не из приятных...

Виталий

Сегодня тоже поставил на перегородках+чернослив+изюм и все это под вакуумные крышки. Срок настаивания сокращается вдвое.

Автор
Виталий Помазан

А куда нам спешить?)

Сергей

Если я правильно понял, время настаивания на дубовой коре не ограничивается. При этом в рецепте латгальского "коньяка", ссылка на который приводится в этой статье, это время ограничено одним месяцем. Почему так?

Автор
Виталий Помазан

Лучше будет, если профильтровать через месяц, это просто упрощенный способ – меньше возни.

Сергей

Возни-то одинаково - что через месяц, что через год)). В латгальском рецепте месячный срок обоснован чрезмерностью выделения дубильных веществ в продукт, насколько я помню.

Автор
Виталий Помазан

Да, но в латгальском коры две столовых ложки на три литра, а тут на те же три литра всего чайная ложка

Максим

Вы сами то пробовали что советуете? 2 палки корицы на литр?!
Рецепт на 3 литра:
1.четверть банки промытых перегородок
2. 1,5-2 ложки меда( размещать в самогоне)
3. Половину палочки корицы.
2-4 недели настаивать.... всё.

Tatyana

Скажите пожалуйста, я не поняла. На перепонках орехов - это всё таки как лекарство? Или можно прямо ПИТЬ как обычное спиртное?

Автор
Виталий Помазан

Вся первая часть статьи посвящена этому вопросу, по-моему все подробно разъяснено

Николай

Подскажите, нужно ли перепонки грецкого ореха предварительно ошпарить кипятком - по аналогии с дубовой корой?

Автор
Виталий Помазан

Перепонки не настолько прям агрессивные, можно этого и не делать. А можно и сделать, по желанию.

Артём Гудимов

Если этого не написано в рецепте, значит не нужно.

Владимир

Подскажите, а сколько нужно добавить мёда в рецепте "Простейшая настойка из ореховых перепонок на спирту"?

Автор
Виталий Помазан

Не больше столовой ложки, я думаю. Ну а там по вкусу

Константин

Не особо любил на перепонках, считал что это дешевый способ забить запах самогона. Как то осталось грамм 150 в бутылке, ну и забыл про нее. Через три месяца решил допить. На вкус не сравнимо с тем что получается сразу после настоя. Поэтому рекомендую подержать месяца два минимум. Сейчас хочу поставить очередную партию и разлив по бутылкам дать отдохнуть пол годика. К новому году должно получиться нечто.

Александр

Не подскажете, 50гр перепонок это сколько?

Автор
Виталий Помазан

Где-то четверть стакана, я думаю

Александр

Сегодня специально ходил на рынок, взвесил - получилось полный граненый стакан)

Автор
Виталий Помазан

Сорри, пока не располагаю точными весами) Лучше положите половину стакана, лекарственное средство все-таки

Александр

Я на 700мл 45ого положил полстакана и ст.ложку меда, посмотрим, что будет дней через пять- семь. Первые шаги делаю) первый раз выгнал и эксперементирую)

Максим

Александр, расскажите как прошел эксперемент. планирую тоже сделать тинктуру на перепонках.

Павел

Скажите, а сколько по времени настаивать тинктуру из перегородок грецкого ореха? Спирт 95%?

Автор
Виталий Помазан

Спирт медицинский – 70%, настаивают, насколько я помню, 10 дней

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