Массандра — винодельческое хозяйство Крыма. В статье рассмотрены его история, особенности производства и коллекции, разновидности вин, а также сведения, на которые обращают внимание при выборе и подаче.

МАССАНДРА вино

эксклюзивное. Это визитка

Крыма

. Его изготавливают из собственного сырья. Оно безупречного качества с совершенными органолептическими свойствами. Местные жители, занимающиеся изготовлением данного

вина

, называют его своей гордостью.

В подвале завода МАССАНДРЫ находится коллекция с самым большим ассортиментом. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Как уже было сказано выше,

вино МАССАНДРА

от других отличается своими органолептическими свойствами.

Массандровское

вино обладает интересным:

Цветом. Обычно производителем выпускается massandra нежно-золотого или бордового цвета. Но конечный оттенок напитка зависит от времени выдерживания сусла в бочке, используемого сорта винограда . Ароматом. При открытии данного вина сразу ощущается приятный запах ягод, фруктов, орехов, специй, пряностей. Но каждая бутылка обладает своим особым вкусовым букетом, который приятно удивит любого, даже опытного дегустатора. Вкусом. Специалисты, работающие в данной компании, тщательно следят за тем, чтобы потребитель получил алкогольный напиток с безупречным вкусом и иными вкусовыми характеристиками. И каждый напиток из данного каталога и ассортимента обладает своими уникальными вкусовыми показателями.

Несколько слов об истории

Вина в

Крыму

начали изготавливать во время правления князя Михаила Воронцова. Именно он доставил в Крым виноградные лозы, привезенные из Греции, Италии, Франции. Далее виноград начали высаживать в Алупке,

Массандре

, Гурзуфе, а уже позже на полуострове под четким руководством князя построили Первый крымский винный завод с интересным

винным

погребом.

Причем изготавливали на нем также::

портвейн;

херес;

мадеру.

Производили здесь высококачественный алкоголь, полученный путем смешивания различных сортов винограда. Даже Николай I очень высоко ценил данные напитки.

Производство росло, увеличивалось и количество виноградников. Уже к 1834 году их количество достигало 16 000.

В 60-е годы XIX века заводом стал управлять Семен Михайлович Воронцов. Его бутылки продавали в фирменном

магазине

, открытом в Москве, Петербурге, Ялте, Одессе.

После его смерти завод пришел в упадок, его контролировало Удельное ведомство.

В конце XIX века главным виноделом данного ведомства стал Лев Голицын. Он помог развитию крымского виноделия. Именно при нем построили первую винодельню тоннельного типа, где изготавливали столовые, ликерные напитки.

Свое предприятие он построил в поселке

Массандра

, расположенном на склоне горы. Здесь он стал производить, действительно, хорошие бутылки.

Его завод представлял собой подвал с 7-мью туннелями. Длина одного тоннеля составляла 150 метров. Температура здесь достигала 10-12 градусов. Так алкоголь лучше вызревал. Первое

вино

в такой подвал заложили в 1898 году.

Как производится МАССАНДРА

Напиток производят только из винограда, выращенного на участке завода. Производят его по классической технологии. Добавки, сахар в него не кладут.

Производится

оно

так.

Специалист:

Выращивает, собирает виноград, создает молодой виноматериал. Выдерживает алкоголь в дубовой бочке, переливают его в бутылку, еще раз выдерживают в бутылке. Обычно так производят только коллекционные напитки. Отправляет молодое вино с собственных заводов компании в главный завод МАССАНДРА. Помните: в зависимости от сорта алкоголя его помещают в большой бут или бочонок. Выдерживают продукцию в старинном голицынском подвале.

Дополнительно подготовленный напиток проходит:

обработку холодом;

фильтрацию;

осветление.

Сейчас на главном заводе делают только десертные, крепкие вина, которые затем отправляют в четыре разных подвала:

верхний;

нижний;

новый;

средний.

Причем благородные выдерживают 1,5 года при температуре, соответствующей данному сорту.

Закрывают готовый продукт корковой пробкой, изготовленной специально португальской компанией. Через нее алкоголь дышит и развивается.

Помните: коллекционные вина оставляют на время «дозревать» в бутылках, где им создают свой микроклимат. Именно такой алкоголь входит в легендарную коллекцию.

Ассортимент и коллекция

Условно все

популярные

напитки, входящие в коллекцию, специалисты делят на несколько основных типов.

Это:

Крепкие. Десертные сладкие. Они также бывают белыми, розовыми, красными. Десертные ликерные. Столовые полусладкие. Они бывают белыми, розовыми, красными. Столовые сухие. В основном, это белые вина.

Как выбрать вино: сведения на этикетке и состояние бутылки

Перед покупкой полезно проверить маркировку, состав и состояние упаковки. Цена, известность производителя и оформление не заменяют эту проверку.

Основные критерии выбора:

Сведения о напитке. Прочитайте название категории, данные о производителе, стране и регионе производства, составе, содержании сахара и крепости. Не путайте рекламное название с описанием самого продукта. Состояние содержимого. Осадок встречается и у выдержанных вин, поэтому его наличие само по себе не означает брак или подделку. Оценивать состояние напитка следует с учётом его типа и информации производителя. Целостность бутылки и укупорки. Осмотрите стекло, пробку или крышку, проверьте отсутствие подтёков и следов вскрытия. Этикетка и контрэтикетка должны быть читаемыми. Дата и условия хранения. Сопоставьте дату розлива с рекомендациями производителя. Старый урожай и высокая цена не гарантируют качество; важно, как хранилась конкретная бутылка.

Как правильно подать вино

Чтобы на должном уровне можно было оценить данное вино, нужно его правильно подать на стол.

Дегустатор должен:

Налить алкоголь в тюльпановидный бокал с тонкой ножкой, сделанный из прозрачного стекла.

Довести алкоголь до оптимальной температуры. К примеру, белые вина охлаждают до 10-12 градусов, а красные вина охлаждают до 16-18 градусов.

История Массандры, особенности производства и виды вин помогают понять различия между напитками. При выборе оценивайте сведения о конкретном вине, а условия хранения и подачи сверяйте с рекомендациями производителя.