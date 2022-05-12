Массандра — винодельческое хозяйство Крыма. В статье рассмотрены его история, особенности производства и коллекции, разновидности вин, а также сведения, на которые обращают внимание при выборе и подаче.МАССАНДРА вино эксклюзивное. Это визитка Крыма . Его изготавливают из собственного сырья. Оно безупречного качества с совершенными органолептическими свойствами. Местные жители, занимающиеся изготовлением данного вина , называют его своей гордостью.
В подвале завода МАССАНДРЫ находится коллекция с самым большим ассортиментом. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.Как уже было сказано выше, вино МАССАНДРА от других отличается своими органолептическими свойствами. Массандровское вино обладает интересным:
- Цветом. Обычно производителем выпускается massandra нежно-золотого или бордового цвета. Но конечный оттенок напитка зависит от времени выдерживания сусла в бочке, используемого сорта винограда.
- Ароматом. При открытии данного вина сразу ощущается приятный запах ягод, фруктов, орехов, специй, пряностей. Но каждая бутылка обладает своим особым вкусовым букетом, который приятно удивит любого, даже опытного дегустатора.
- Вкусом. Специалисты, работающие в данной компании, тщательно следят за тем, чтобы потребитель получил алкогольный напиток с безупречным вкусом и иными вкусовыми характеристиками. И каждый напиток из данного каталога и ассортимента обладает своими уникальными вкусовыми показателями.
Несколько слов об историиВина в Крыму начали изготавливать во время правления князя Михаила Воронцова. Именно он доставил в Крым виноградные лозы, привезенные из Греции, Италии, Франции. Далее виноград начали высаживать в Алупке, Массандре , Гурзуфе, а уже позже на полуострове под четким руководством князя построили Первый крымский винный завод с интересным винным погребом. Причем изготавливали на нем также::
- портвейн;
- херес;
- мадеру.
Как производится МАССАНДРАНапиток производят только из винограда, выращенного на участке завода. Производят его по классической технологии. Добавки, сахар в него не кладут. Производится оно так. Специалист:
- Выращивает, собирает виноград, создает молодой виноматериал.
- Выдерживает алкоголь в дубовой бочке, переливают его в бутылку, еще раз выдерживают в бутылке. Обычно так производят только коллекционные напитки.
- Отправляет молодое вино с собственных заводов компании в главный завод МАССАНДРА.
Помните: в зависимости от сорта алкоголя его помещают в большой бут или бочонок.Выдерживают продукцию в старинном голицынском подвале.
- обработку холодом;
- фильтрацию;
- осветление.
- верхний;
- нижний;
- новый;
- средний.
Помните: коллекционные вина оставляют на время «дозревать» в бутылках, где им создают свой микроклимат. Именно такой алкоголь входит в легендарную коллекцию.
Ассортимент и коллекцияУсловно все популярные напитки, входящие в коллекцию, специалисты делят на несколько основных типов. Это:
- Крепкие.
- Десертные сладкие. Они также бывают белыми, розовыми, красными.
- Десертные ликерные.
- Столовые полусладкие. Они бывают белыми, розовыми, красными.
- Столовые сухие. В основном, это белые вина.
Как выбрать вино: сведения на этикетке и состояние бутылкиПеред покупкой полезно проверить маркировку, состав и состояние упаковки. Цена, известность производителя и оформление не заменяют эту проверку.
Основные критерии выбора:
- Сведения о напитке. Прочитайте название категории, данные о производителе, стране и регионе производства, составе, содержании сахара и крепости. Не путайте рекламное название с описанием самого продукта.
- Состояние содержимого. Осадок встречается и у выдержанных вин, поэтому его наличие само по себе не означает брак или подделку. Оценивать состояние напитка следует с учётом его типа и информации производителя.
- Целостность бутылки и укупорки. Осмотрите стекло, пробку или крышку, проверьте отсутствие подтёков и следов вскрытия. Этикетка и контрэтикетка должны быть читаемыми.
- Дата и условия хранения. Сопоставьте дату розлива с рекомендациями производителя. Старый урожай и высокая цена не гарантируют качество; важно, как хранилась конкретная бутылка.
Как правильно подать виноЧтобы на должном уровне можно было оценить данное вино, нужно его правильно подать на стол. Дегустатор должен:
- Налить алкоголь в тюльпановидный бокал с тонкой ножкой, сделанный из прозрачного стекла.
- Довести алкоголь до оптимальной температуры. К примеру, белые вина охлаждают до 10-12 градусов, а красные вина охлаждают до 16-18 градусов.
История Массандры, особенности производства и виды вин помогают понять различия между напитками. При выборе оценивайте сведения о конкретном вине, а условия хранения и подачи сверяйте с рекомендациями производителя.