Вино Риоха: наследие и современность Испании

Вино Риоха – символ испанского виноделия. Узнайте о его происхождении, типах и сортах, правильных способах подачи и современных тенденциях. Откройте для себя уникальные вкусовые характеристики и советы по выбору вина.

V
VladimirS
Вино Мартини - особенности, состав, технология приготовления, с чем пьют

😍Изготовленный из натуральных компонентов, Мартини - элитное вино с ароматом более чем из 35 растений, включая полынь, мяту, ваниль и можжевельник. Насладитесь сладко-горьким ароматом в каждом бокале.🍷

S
Sergei
Вино Массандра - историческая справка, как правильно подавать, с чем пить

🍇 Массандра – эксклюзивное вино с безупречным вкусом, созданное из собственного сырья на Крымском полуострове. Это историческое виноделие, основанное при правлении князя Воронцова, от портвейна, хереса и мадеры.

S
Sergei
Крымские вина: какие бывают, как выбрать, история, виды

🍇🍷 Крымские вина - вкус юга в бутылке! Их история уходит в античность, а сейчас они пользуются неизменной популярностью. Уникальный аромат и вкус вин из крымских сортов винограда оставят вам незабываемый вкус. !🍷🍇

S
Sergei
Вино Пино Гриджио - история происхождения, разновидности

🍇 Pinot Grigio - популярное свежее белое вино из Италии и Франции. История начинается в восьмом веке. Существует три вида: минеральное сухое, фруктовое сухое и сладкое, а также розовый с клубничным оттенком.

S
Sergei
Обзор на Апсны (Apsny) - что из себя представляет недорогое красное вино из Абхазии

Погрузитесь в историю и секреты производства Апсны - классического абхазского вина 🍷. Откройте для себя мир виноделия Абхазии и ее красивые природные достопримечательности 🌳🏞️.

С
София
Обзор на Псоу - Абхазское белое полусладкое вино за 500р: чем гордится абхазский винзавод?

⭐️Путешествие в мир абхазских вин! Попробуйте Псоу - белое полусладкое вино с свежим цветочным ароматом🌸 и крепостью 9-12%. Производится по особым технологиям, передаваемым из поколения в поколение🍇

С
София
Домашнее брусничное вино – потому что трудность придаёт вещам цену

Рецепт домашнего вина из брусники по традиционной винодельческой технологии с подбраживанием ягод. Оригинальное брусничное вино без брусники из клюквы и черники. Экспериментальный рецепт брусничной медовухи из сокового концентрата Ikea Saft Lingon.

ОК
Олег Колесов
Разбор: итальянское вино Асти – муската белого вкус бесподобный

Руководство по итальянскому игристому вину Асти. О регионе Асти, особенности производства, история, культура употребления вин Асти. Краткий экскурс по игристому вину Москато д'Асти. Удачные кулинарные сочетания вина Асти с закусками, основными блюдами и десертами.

ОК
Олег Колесов
Разбор: как хранить вино в домашних условиях

Основные правила хранения вина в домашних условиях. Определение потенциала старения. При какой температуре и влажности хранить вино дома. Рекомендации по выбору места для хранения вина в квартире и частном доме. Советы по хранению домашнего вина.

ОК
Олег Колесов