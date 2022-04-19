Pinot Grigio – видоизмененный сорт серых виноградных ягод Pinot Noir. Пино гриджио производят из одноименной разновидности винограда, выращиваемый в Италии или Франции.

История происхождения

Впервые о роде упоминается в восьмом веке. Достоверный фактом является то, что напиток из серых спелых виноградных ягод нравился императору Карлу IV, после чего он разошелся по всему земному шару.

Местом зарождения серого напитка является Бургундия, но именно итальянцы смогли производить из него легкий, ароматный и вкусный алкоголь, опередивший всеми известное Pinot Gris.

Успех к вину Пино Гриджио пришел к окончанию 20 века, когда виноделы научились контролировать и регулировать температуру брожения, и оказалось, что из серых ягод можно делать не только кислый неприятный напиток, но и освежающий напиток с нотками медового привкуса.

Виды алкоголя:

Минеральное сухое. Делается обычно в северной части Италии, но его популярность распространена в Австрии, Румынии, Словении и Венгрии. Ягоды в Альпах остаются кислыми, поэтому вкус узнается из тысячи. Специалисты рекомендуют подавать данный тип пино гриджио вина с картофелем фри или мидиями, а употреблять его лучше в летний период. Белое сухое пино гриджио обладает достаточно примитивным букетом с небольшими фруктовыми нотками. Содержит около 12% спирта. Фруктовое сухое. Данная разновидность практически идентична Pinot Gris: насыщенные ноты фруктов, оттенки лимона, зеленого яблока и персика, кислота практически не ощущается. Делается не только итальянскими виноделами, производство осуществляется и в Австралии, Новой Зеландии, Чили. Фруктовое сладкое. Этот тип напитка является чистым Gris с медовыми, карамельными и цитрусовыми нотками фруктов. Делается французскими виноделами.

Существует также Пино Гриджио с розоватым или медным оттенком, получаемым при контакте сока с кожицей винограда. Во Фриули этот стиль известен как рамато.

Французский алкоголь делают в Эльзасе, регионе Франции. Не менее востребованными являются немецкие образцы вин.

Разновидности бренда Гриджо: вина из каких провинций обладают наибольшей популярностью?

Пино Гриджио производят в разных странах и регионах. Условия выращивания винограда и технология влияют на стиль напитка, поэтому при выборе полезно сопоставить сведения о происхождении на этикетке и контрэтикетке.

При сравнении региональных разновидностей обращайте внимание на происхождение винограда, сортовой состав и способ производства. Ниже рассмотрены особенности отдельных регионов.

Veneto. Напиток не выделяется «сложным» вкусом, однако имеет ярко выраженный фруктовый запах.

Venezie. Напитки, изготовленные в этой провинции, имеют высокую цену. Аромат отдает нотками акации и спелой груши. Вкус пино гриджио delle Venezie свеж и интенсивен, поэтому его рекомендуют употреблять в летний сезон.

Isonzo. Здесь производят легкие вина с примитивным букетом и невысокой кислотностью. Послевкусие не оставляет за собой терпкости, что бывает характерна для большинства подобных алкогольных напитков. Стоимость товара средняя.

Trentino. В данной провинции производят легкие свежие напитки с привкусом цветов, и цитрусовых фруктов.

Collio. Из данной местности выходят напитки, обладающие сложным многогранным ароматом и послевкусием. Многие производители данного уголка земли изготавливают вина с высокой крепостью – до 14%.

Veroneze. Вины, выходящие из этого региона, отличаются изысканностью и легкостью. Запах полон белых цветов, а фруктовое послевкусие с легкой кислинкой цитрусовых оставляет приятный след.

Alto Adige. В ароматах напитков из этого региона доминируют нотки яблок и груш с оттенками пряностей.

Как и с чем пить сухое пино гриджио?

Пино гриджио подают охлажденным до 7-8 градусов по Цельсию, желательно молодое, годовой выдержки. Оно является гастрономической парой с чем-то белковым и легким. Данный алкоголь хорошо разжигает аппетит и используется в качестве аперитива.

Какие продукты отлично подойдут к белому сухому вину?

Рыба и иные дары моря. Креветки, треска, палтус, мидии, устрицы и другие моллюски. Специи и душистые травы. Красный перец, корица, гвоздика, барбарис, мята и так далее. Сыры. К пахучим сырам отлично подойдет вино из ароматичных сортов с остаточным сахаром. Сюда входит сыр бри, моцарелла, пармезан, бофор и другие. Овощи. Свежие овощи и салаты, а также фасоль, цветная капуста, брокколи, зеленое кислое яблоко. Блюда также подают к данному напитку. Это могут быть суши, жареное мясо, итальянская паста, копченая рыба или хумус.

От чего зависит цена Пино Гриджио

На стоимость вина влияют происхождение винограда, год урожая, технология производства, объём бутылки и расходы на перевозку. Цены в разных странах нельзя сравнивать без учёта этих условий. Высокая стоимость сама по себе не гарантирует качество или соответствие личным предпочтениям.

Для сравнения стоимости проверяйте объём бутылки и характеристики напитка: регион, урожай, содержание сахара и сведения о выдержке. Обозначение категории происхождения следует читать как информацию о продукте, а не как универсальную оценку вкуса.

Как выбрать белое сухое вино Пино Гриджио

Сравнивайте сведения о напитке, а не обещания на ценнике. Ни размер скидки, ни высокая цена не подтверждают подлинность вина и не заменяют проверку упаковки и маркировки.

Начните с этикетки и контрэтикетки: найдите сорт винограда, страну и регион производства, категорию по содержанию сахара, крепость и дату розлива. Затем осмотрите бутылку и укупорку, проверьте отсутствие повреждений и следов протечки.Многие вина этого стиля предназначены для употребления молодыми, но срок и условия хранения зависят от конкретного напитка. Ориентируйтесь на рекомендации производителя; год урожая и дата розлива обозначают разные этапы производства.