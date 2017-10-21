Куда пропал градус из моей настойки? Или: учимся пользоваться спиртометром. Разбор. 21 октября 2017 г. Теория и практика · Павел Омазин Похожие статьи «Чекушка», «мерзавчик», «шкалик» меры объема водки и их история Тонкости смягчения вкуса самогона: лимонная и аскорбиновая кислота, сахарная пудра, глюкоза и фруктоза. Классификация спиртов для изготовления водки: как влияет на качество алкоголя количество метанола, этанола и сивушных масел Алкоголь разжижает кровь: влияние алкоголя на организм и кровеносную систему Как делают виски? Классическая технология производство виски в деталях Как долго выветривается алкоголь