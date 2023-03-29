Категория 22 статей

Теория и практика

Эта рубрика <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> - кладезь барменской мудрости. Это подсказки, это теория, это практика, без которой нельзя стать настоящим барменом. Здесь вы узнаете основные способы приготовления коктелей, основы миксологии, виды коктейлей, познаете основные аспекты барменского ремесла. Кроме того, эта рубрика будет полезна и обычным обывателям, которые хотят научиться готовить вкуснейшие авторские и классические коктейли в домашних условиях. Не нужно быть велики миксологом, чтобы удивить свою девушку вкуснейшим <a title="Мохито" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Мохито</a>.