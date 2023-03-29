Ромовый Дневник
Категория 22 статей

Теория и практика

Эта рубрика <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> - кладезь барменской мудрости. Это подсказки, это теория, это практика, без которой нельзя стать настоящим барменом. Здесь вы узнаете основные способы приготовления коктелей, основы миксологии, виды коктейлей, познаете основные аспекты барменского ремесла. Кроме того, эта рубрика будет полезна и обычным обывателям, которые хотят научиться готовить вкуснейшие авторские и классические коктейли в домашних условиях. Не нужно быть велики миксологом, чтобы удивить свою девушку вкуснейшим <a title="Мохито" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Мохито</a>.

«Чекушка», «мерзавчик», «шкалик» меры объема водки и их история
Расскажем о нетрадиционных названиях мер алкоголя пришедших еще со старых времен. Почему именно так называют определенный объем водки и кто придумал это название

V
VladimirS
Тонкости смягчения вкуса самогона: лимонная и аскорбиновая кислота, сахарная пудра, глюкоза и фруктоза.

Изготовить самогон дома несложно, но, как изменить вкус самогона, вопрос, который беспокоит множество людей. Как избавить напиток от посторонних запахов и привкуса.

S
Sergei
Классификация спиртов для изготовления водки: как влияет на качество алкоголя количество метанола, этанола и сивушных масел

В магазинах представлен огромный ассортимент алкогольных напитков. Но, большинство потребителей не знают, что водка отличается по цене не из-за бренда.

S
Sergei
Специи для глинтвейна – они греют, греют!

Согрейте себя "теплыми" специями в глинтвейне! Черный перец для кровообращения, корица для борьбы с простудой и лишним весом, а бадьян, гвоздика и лавровый лист добавят нотки загадочного востока 🍷🌡️👌

ОК
Олег Колесов