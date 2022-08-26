Этот коктейль уже не один год держится на пике популярности в Европейских странах. Его пьют в теплых компаниях и на шумных вечеринках. А история его появления насчитывает более 100 лет. Об авторстве по сей день спорят Австрия и Италия. Есть версия, что еще в первую мировую войну, солдаты Австро-Венгерской армии разбавляли Просекко и добавляли Апероль.
Ингредиенты для приготовления коктейля Апероль шприц
100 мл аперитива;
100 мл Просекко;
20 мл содовой воды;
60 г льда в кубиках.
Нужные штучки:
винный бокал;
ложка для приготовления коктейлей;
джиггер;
трубочки.
Рецепт коктейля Апероль шприц:
Охладить все компоненты.
В бокал для вина отправить весь лед.
Наполнить бокал Просекко и Аперолем.
Добавить содовую.
Все аккуратно размешать ложечкой.
Украсить апельсином и подавать.
Газированную воду надо выбирать без какого-либо вкуса, ни в коем случае нельзя использовать столовую, лечебную, с солями. Нельзя нарушать порядок добавления напитков, вначале Просекко, только потом биттер и в самом конце содовая вода.Нередко вместо Просекко используют другие сухие игристые вина, шампанское. В Германии вместо содовой часто используют Schweppes, а апельсин заменяют грейпфрутом. Существует также упрощенный вариант Апероль с апельсиновым соком. В состав входит только биттер, апельсиновый сок и лед.
Как пить
Апероль шприц идеально подходит для летних жарких вечеринок. Напиток легко утоляет жажду. Крепость от 9 до 12 градусов. Для снижения количества алкоголя, рекомендуется выбирать более легкое шампанское или игристое вино. У Просекко крепость от 8 до 13%.Коктейль можно подавать как аперитив перед приемом пищи. Также допускается закуска. Лучше всего подойдет рыба, в особенности красных сортов. Часто к Апероль шприц подают рыбные брускетты.