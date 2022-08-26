Как и у большинства коктейлей, у Космополитена существует множество версий появления рецепта. По одной из них, его создали специально под водку «Absolut Citron» - настоящий микс цитрусовых фруктов. По другой версии, рецепт придумала Черил Кук, бармен из Флориды. Женщина неоднократно заявляла, что именно она придумала его единолично. Другой интересный факт – коктейль Космополитен длительное время был популярен лишь в гей-клубах. Однако в фильме «Секс в большом городе», главные герои увлекались именно этим напитком, после чего он появился в других заведениях по всему миру. Существует несколько вариаций рецепта.
Ингредиенты для приготовления коктейля Космополитен:
50 мл клюквенного сока;
40 мл цитрусовой водки, можно выбирать производителя, но в классическом варианте это должна быть Finlandia или Absolut;
20 мл трила сека De Kuyper;
10 мл сока лайма;
200 г льда в кубиках;
цедра одного апельсина.
Дополнительные штучки:
бокал для коктейлей;
стрейнер;
пресс для приготовления сока из цитрусовых фруктов;
шейкер;
джиггер;
горелка.
Рецепт коктейля Космополитен:
Налить в шейкер все жидкости.
Добавить лед.
Взбить содержимое шейкера.
Охладить бокал.
Вылить при помощи стрейнера в бокал.
Зажечь горелку.
Выжать масло из цедры на горелку.
Вместо De Kuyper можно использовать Блю Кюрасао. На авторство рецепта с Блю Кюрасао претендует бармен Тоби Циццини. (Нью-Йорк).В Италии нередко вместо лаймового сока добавляют ликер «Лимончелло». Если не любите клюквенный сок, то подойдет яблочный или апельсиновый.
Как пить
Коктейль Космополитен можно назвать броским, как по цвету, так и по вкусу. Его подают на шумных вечеринках в барах и на домашних торжествах. Напиток идеально подойдет для мероприятий в стиле 80-90 годов.