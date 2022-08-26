Как ни странно, но на авторство рецепта легендарного коктейля Кровавая Мэри никто не претендует. Известно только одно, что впервые его подали в Нью-Йорке, в 20-е или 30-е годы прошлого столетия. Некоторые люди заверяют, что название напиток получил в честь Мэри Пикфорд. Другие твердят, что название дали в честь королевы Марии I, которая известна своими кровавыми поступками в отношении протестантов.Самая интересная фишка коктейля – он помогает справиться с похмельем.
Необходимые компоненты:
120 мл томатного сока;
50 мл водки, желательно ТМ “Finlandia” без каких-либо добавок;
10 мл сока лимона;
15 г сельдерея;
1 г сельдереевой соли;
1 г красного соуса Табаско;
1 г соуса Ворчестер;
1 г черного молотого перца;
380 г льда в кубиках.
Необходимые дополнительные штучки:
стрейнер
хайбол;
джиггер;
шейкер;
пресс для приготовления соков из цитрусовых фруктов;
коктейльные трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Кровавая Мэри:
В хайбол добавить весь лед.
Шейкер наполнить лимонным и томатным соком, водкой.
Добавить все два вида соусов.
Посыпать солью и черным перцем.
Заполнить шейкер льдом.
Перекатывать шейкер на протяжении 3-5 минут из одной руки в другую.
Перелить в хайбол содержимое шейкера через стрейнер.
Украсить бокал сельдереем.
Перед наполнением бокала, его обязательно надо охладить.В России часто коктейль не смешивают, а все компоненты заливают послойно: внизу томатный сок, а сверху – водка, которую наливают по лезвию ножа. Такой способ позволяет не смешиваться компонентам. Фактически пьешь водку и сразу запиваешь томатным соком. Самый «грозный» вариант рецепта – самогон вместо водки и томатный соус, обязательно острый вместо томатного сока. Иногда даже используют острый кетчуп или соус чили.
Как пить
Коктейль Кровавая Мэри является лонг-дринком, его пьют через трубочку и закусывают сельдереем.