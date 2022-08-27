Коктейль находится в категории «Незабываемые» по официальной версии IBA. Доподлинно неизвестно, кто является автором рецепта. По одной из версий, еще в 1919 году во Флоренции, граф Камилло Негрони попросил в баре коктейль «Американо», но с одним уточнением – заменить содовую воду на джин. В итоге коктейль начали подавать всем гостям, украшая не лимоном, как «Американо», а апельсином. Спустя какое-то время семейство Негрони основало компанию и стало выпускать коктейль под названием «Antico Negroni 1919». По другой версии никакого итальянца Негрони никогда не существовало, а напиток впервые сделал генерал Паскаль Оливье де Негрони, уроженец Корсики.
Компоненты для приготовления коктейля Негрони:
30 мл сухого джина, желательно лондонского;
30 мл красного вермута;
30 мл красного биттера Campari;
Одна цедра апельсина;
120 г льда в кубиках.
Нужные штучки:
широкий стакан с толстым дном «Рокс»;
джиггер;
коктейльная ложечка.
Рецепт приготовления коктейля Негрони:
Стакан наполнить льдом.
Добавить вермут и биттер.
В самую последнюю очередь добавить джин.
Все размешать ложечкой.
Украсить цедрой и подавать.
Перед наполнением стакана его обязательно надо охладить, желательно в морозилке.
Как пить
Коктейль Негрони можно пить как аперитив, а можно даже не перед едой, просто без повода. Отнесен к категории shot-drink, то есть его можно выпить залпом. У него жагучий и сладковато-горьковатый вкус. Напиток не требует закуски. Подойдет для вечеринки и тихого застолья.Нередко в барах подают двойную порцию Негрони. Это позволяет растянуть удовольствие и насладиться ароматом и насыщенным вкусом. Люди, предпочитающие крепкие напитки, добавляют в коктейль двойную порцию джина. Допускается замена Campari на Cynar (горький ликер, настоянный на артишоках).