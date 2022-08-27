Вокруг коктейля «Куба Либре», как и вокруг других напитков, множество легенд. Считается, что современный рецепт начал формироваться в период испано-американской войны. После окончания боевых действий, американские солдаты еще длительное время оставались на Кубе. А в 1900 году на острове впервые появилась кока-кола. Американцы любили этот безалкогольный напиток и часто заказывали в барах. В одном из них, солдат Рассел заказал микс из колы, лаймового сока и кубинского рома. Спустя какое-то время окружающие начали интересоваться, что за напиток он пьет, и тогда Рассел воскликнул: «За свободную Кубу!», что на английском звучит как «Por Cuba libre!». Так согласно легенде и появился коктейль.В США коктейль стал популярным в период сухого закона. Неприятный вкус некачественного алкоголя перекрывали кока-колой. Продлился запрет на алкоголь 15 лет и за это время американцы привыкли к вкусу коктейля. Колой разбавляли не только ром, но и бурбон, и другие крепкие напитки.
Необходимые ингредиенты:
140 мл кока-колы;
50 мл золотого рома;
10 мл лимонного сока;
180 г льда, замороженного в кубиках.
Сопутствующие штучки для приготовления:
хайбол;
пресс для приготовления сока из цитрусовых;
джиггер;
ложка для коктейлей;
трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Куба Либре:
В бокал отправить весь лед.
Добавить лаймовый сок.
Налить золотой ром.
Заполнить бокал до краев кока-колой.
Смешать все ингредиенты ложкой.
Украсить долькой лайма и подавать.
Как пить
Коктейль Куба Либре относится к диджестивам, то есть его подают после ужина. Сейчас существует множество вариаций рецепта. Например, «Куба Либре Препарадо» включает в себя не только ром, но и джин, биттер Angostura. А в вишневой Кубе Либре используется вишневая кола и вишневый сок.