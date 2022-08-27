У коктейля Зомби очень интересная история появления. Придумал рецепт Дон де Бичкомбер, контрабандист, который практически всю свою жизнь занимался незаконными поставками рома. Он отлично разбирался в особенностях этого алкогольного напитка. Когда Бичкомбер открыл свой ресторан, то он в какой-то день попытался спасти посетителя от сильнейшего похмелья – подав коктейль. На следующий день посетитель опять пришел и поинтересовался, что ему сделали за смесь, после которой он ходил целый день как зомби. Так коктейль и стали именовать Зомби. Дон де Бичкомбер не раскрывал рецепт напитка. Даже его бармены получали его в зашифрованном виде. По этой причине существует множество вариантов рецепта.
Нужные компоненты:
45 мл темного рома;
30 мл самого крепкого рома на выбор;
35 мл сока из грейпфрута;
30 мл сока лайма;
30 мл сиропа корицы;
60 г грейпфрута;
1 г свежей мяты;
200 г колотого льда.
1 кубик льда.
Важные штучки:
бокал для подачи текилы;
стрейнер;
шейкер;
джиггер;
пресс;
2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Зомби:
Поместить в бокал дробленый лед.
В шейкере смешать соки, сироп и алкоголь.
Добавить лед в шейкер.
Взбить.
Через стрейнер наполнить бокал содержимым шейкера.
Украсить веточкой мяты и долькой грейпфрута.
Как пить
У коктейля Зомби мягкий вкус с легкими фруктовыми оттенками. Сиропы и соки отлично перекрывают ощущения крепкого алкоголя. По вкусовым качествам чем-то напоминает коктейль «Май Тай».Убойная сила коктейля известна даже по телесериалам и фильмам, в особенности созданным в 30-годы. Однако 1 бокал коктейля спасает от похмелья, но 2 практически валят с ног. Один из самых распространенных вариантов коктейля Зомби – персиковый Зомби. Вместо сока грейпфрута используется персиковый. Также можно добавлять апельсиновый или любой другой.