Коктейль получил свое название за счет одного из ингредиентов – зеленого ликера со вкусом мяты. Считается, что впервые его приготовили в Новом Орлеане в далекие 50-е годы прошлого века. Рецепт быстро завоевал популярность во всех южных штатах Америки и вошел в раздел «Современная классика» официального списка коктейлей Международной ассоциации барменов. Чаще всего его подают как дижестив из-за приятного и мягкого вкуса.Компоненты для приготовления коктейля Кузнечик:
Ликер со вкусом какао De Kuyper – 30 мл;
Мятный ликер De Kuyper Creme de Menthe Green – 30 мл;
Сливки 10% – 30 мл;
Листья мяты – 2 шт.;
Лед – 200 г.
Дополнительно:
Бокал-блюдце или для мартини – 1 шт.;
Шейкер для смешивания – 1 шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Джиггер – 1 шт.
Рецепт коктейля Кузнечик
В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сливки, мятный ликер и светлый ликер со вкусом какао.
Добавьте лед и взбейте до однородного состояния.
Полученную смесь перелейте в бокал с помощью стрейнера.
Перед подачей украсьте несколькими листиками мяты.
Как пить коктейль Кузнечик
Напиток со сладким мятным вкусом принято медленно попивать в течении вечера. Закуска не понадобится, но если вам очень хочется, то сделайте выбор в пользу шоколада или шоколадных конфет. Любимый коктейль героя сериала Теория Большого взрыва Раджеша Кутраппали только на первый взгляд кажется безобидным. Мягкий вкус обеспечивается за счет разных ликеров в составе. Несмотря на относительную крепость, злоупотреблять Кузнечиком не стоит.