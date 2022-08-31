Свой оригинальный рецепт коктейль получил в 1860-х годах во время «золотой лихорадки». К бармеу Джерри Томасу пришел гость, который попросил удивить его авторским рецептом за хорошее вознаграждение. Джерри сделал выбор в пользу крепкого напитка на основе джина и вермута и назвал его в честь одноименного города Мартинез. Узнать мнение гостя о полученном напитке так и не удалось. Но именно этот вариант стал первым классическим рецептом приготовления Мартини драй.А свою особую популярность напиток завоевал с помощью Джеймса Бонда, который часто делал свой выбор именно в пользу этого коктейля.
Компоненты для приготовления Мартини драй:
Сухой джин – 75 мл;
Сухой вермут – 15 мл;
Оливки – 1 шт.;
Лед – 300 г.
Дополнительно:
Бокал для мартини – 1 шт.;
Высокий бокал – 1 шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Джиггер – 1 шт.;
Барная ложка – 1 шт.;
Шпажка – 1 шт.
Рецепт Мартини драй
В высоком бокале смешайте два ингредиента: сухой джин и вермут.
Добавьте лед и хорошо перемешайте содержимое для смешивания ингредиентов.
Перелейте полученное содержимое с помощью стрейнера в бокал для мартини, предварительно охладив его.
Завершающий штрих - добавьте оливку на шпажке.
Как пить Мартини драй
Из-за отсутствия в коктейле каких-либо сиропов или содовой, его крепость составляет 36%. Высокоградусный напиток в лучших традициях Бондианы подают в бокале для мартини и пьют небольшими глотками в течении вечера. Закуску предусмотрели заранее – можно смело использовать оливку на шпажке.