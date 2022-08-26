Это напиток называют еще “Морской бриз”, “Клюквенная свежесть”, в английском варианте “Sea Wolf”. Однако ошибочно считать, что рецепт появился где-то на берегу моря или океана. На самом деле впервые его подали в США в 1920 году. Но, тогда его готовили из джина и гренадина, но спустя 10 лет рецептура была кардинально изменена. В нем появился абрикосовый бренди и лимонный сок. А еще через несколько десятков лет, коктейль стали готовить из вермута и водки. Современный напиток еще проще приготовить, в нем минимальное количество ингредиентов и клюквенный сок/морс. Последний компонент появился в 50-годы, когда компания “Ocean Spray” наладила производство клюквенного сока. Ранее он всегда ассоциировался с домашними торжествами, но руководство компании решило, что надо расширять рынок сбыта. Так и появился новый рецепт, а у “Ocean Spray” новые потребители - бары. В 1974 году рецепт был включен в список лучших алкогольных напитков десятилетия.
Ингредиенты для приготовления Морского коктейля:
100 мл клюквенного сока;
50 мл водки ТМ “Finlandia”;
50 мл апельсинового сока;
долька апельсина;
180 г льда в кубиках.
Дополнительно потребуется:
хайбол;
трубочки;
ложка для приготовления коктейлей;
джиггер.
Рецепт коктейля Морского коктейля
Вначале в хайбол надо добавить весь лед.
Залить алкоголем и апельсиновым соком.
Медленно и аккуратно добавить клюквенный сок, смешивая с содержимым коктейльной ложкой.
Бокал украсить долькой апельсина (грейпфрута).
Не запрещено использовать другие соки. Главное соблюсти классический принцип балансировки, то есть фруктовый сок + крепкий алкоголь.
Как пить Морской коктейль
Коктейль относится к слабоалкогольным напиткам. Имеет приятный вкус с легкими цитрусовыми нотками. Пьют его через трубочку, наслаждаясь каждым глотком.