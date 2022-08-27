Многие люди называют коктейль Зеленая фея напитком для безумцев. Ведь в нем присутствует не только смесь алкогольных напитков, но и энергетик. Ожидать от такой убойной смеси можно чего угодно. Другие любители развлечений уверяют, что под действием такого коктейля можно гулять и веселиться целую ночь. В любом случае, употребляя этот напиток надо знать меру, чтобы не навредить своему здоровью.Доподлинно неизвестно, кто впервые догадался сделать такую смесь. Название связано с цветом напитка, который получается за счет добавления ликера и абсента. Длительное время коктейль находился под запретом практически во всей Европе. Но, когда производители абсента изменили технологический процесс производства и начали очищать алкоголь от туйона (наркотическое вещество), коктейль разрешили.
Нужные компоненты:
30 мл дынного ликера De Kuyper;
15 мл серебряной текилы;
15 мл абсента;
15 мл качественной водки;
15 мл белого рома;
10 мл ликера блю кюрасао De Kuyper;
100 мл энергетика;
10 г красной вишни для коктейлей;
1 лимонная цедра;
150 г льда в кубиках.
Сопутствующие штучки:
пресс для получения сока из цитрусовых фруктов;
слинг;
джиггер;
нож для работы с цедрой;
ложка для приготовления коктейлей;
2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Зеленая фея:
Слинг наполнить льдом.
Залить всеми жидкими составляющими.
Самый последний заливают энергетик.
Все аккуратно перемешать.
Подавать в украшенном виде: вишенка на шпажке и цедра.
Как пить
Пьют коктейль Зеленая фея обычно на молодежных вечеринках. Есть множество вариаций. В напиток добавляют яичный желток или энергетик заменяют на газированную воду, получая игристый коктейль.Есть поверье, что при первой дегустации коктейля надо загадать желание и оно обязательно сбудется. Также считается, что напиток открывает творческий потенциал человека.