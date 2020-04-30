Разобраться в винах ЮАР проще, если начать с регионов, сортового состава и сведений на этикетке. Ниже — ориентиры для сравнения белых и красных вин.
Цена и известность названия не позволяют заранее оценить вкус. Полезнее выяснить происхождение винограда и особенности производства.
Где в ЮАР производят вино и по какой технологииЗаглянул в разные источники и выяснил, что вино в ЮАР производится аж с 17 века. Виноград туда завезли голландцы, которые и разбили первые виноградники.
Первое время продукция была не очень, но постепенно сорта сменялись, находились лучшие места для выращивания, а процесс производства улучшался. И уже в 20 веке южноафриканское вино вышло на мировой рынок как полноценный продукт высокого качества.
Причем разнообразие климатических условий в регионах дает большой ассортимент вин с различной окраской, насыщенностью вкуса и уровнем сахара. Среди «винных» районов выделяют:
- Стелленбош, где производятся практически все сорта вин;
- Паарль, в котором обосновались несколько крупных компаний-производителей;
- Франшух, где производят «слабые» вина с фруктовыми нотками, рассчитанные на туристов;
- Коснтанция, специализирующаяся на сладких сортах, а также сухих рислингах и совиньон бланах;
- Свартланд – один из новейших винодельческих регионов, уже заслуживший популярность у ценителей;
- Робертсон, где выращивают виноград для игристых вин;
- Элгин, специализирующийся на белых винах;
- Элин, где идеальные условия для произрастания сорта совиньон блан;
- Хемель-ен-Аарде, отличный регион для сорта пино нуар.
Технологию производства африканцы также унаследовали от голландцев. Она не отличается от общемировой, только вот белые вина здесь начали делать раньше, и они более разнообразны.
Особенности вин из ЮАР и сведения на этикеткеПреимуществом вина из ЮАР является его богатая вкусовая палитра. Очень много фруктовых ноток, насыщенный вкус, иногда очень необычный у привычного сорта. Южноафриканское вино можно подобрать практически к любому блюду, даже к тайской или индийской кухне.
На стоимость влияют урожай, технология, объём бутылки и перевозка. Сопоставлять цены имеет смысл только вместе с характеристиками напитков.
Недостатком данного вина является его непредсказуемость. Периодически вина получают очень высокие оценки на конкурсах, но угадать вкусовые характеристики вина не всегда удается.
Обратите внимание на сведения о происхождении, включая обозначение Wine of Origin (WO), если оно есть. Такое обозначение не заменяет проверку состава, категории и состояния бутылки.
Пять ориентиров при выборе белого вина из ЮАРУ белых вин сравнивают следующие характеристики:
- Сортовой состав. Название сорта и торговое название — разные сведения. Сопоставьте их с информацией о производителе и урожае.
- Сладость. Фруктовые ноты в описании аромата не означают наличие большого количества сахара. Категорию вина проверяют отдельно.
- Выдержка. Уточните, указана ли выдержка в дубе: она может менять аромат и структуру. Слово «резерв» без пояснений не даёт полной информации.
- Происхождение. Регион помогает понять условия выращивания винограда, но не гарантирует одинаковый вкус всех местных вин.
- Хранение. Сопоставьте дату розлива с условиями хранения. Для многих белых вин свежесть важна, но единый срок для всех стилей установить нельзя.
Пять ориентиров при выборе красного вина из ЮАРДля красных вин полезно отдельно оценить состав и технологию:
- Сорт или купаж. Узнайте, изготовлено ли вино из одного сорта или их смеси. Это помогает понимать описание, но не задаёт рейтинг качества.
- Крепость. Объёмную долю спирта проверяют по этикетке; её нельзя определить по насыщенности цвета.
- Танины и выдержка. Описания терпкости и дубовых оттенков помогают сравнивать стили. Впечатления зависят также от возраста и температуры подачи.
- Урожай. Год урожая отличается от даты розлива. Более старая бутылка не обязательно лучше молодой.
- Упаковка и объём. Проверьте укупорку и отсутствие протечек, а цену сравнивайте для одинакового объёма.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!При выборе вина из ЮАР полезно записать несколько параметров с этикетки и сравнить их между собой. Такой подход помогает разобраться в различиях без привязки к конкретной марке.