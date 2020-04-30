Разобраться в винах ЮАР проще, если начать с регионов, сортового состава и сведений на этикетке. Ниже — ориентиры для сравнения белых и красных вин.

Цена и известность названия не позволяют заранее оценить вкус. Полезнее выяснить происхождение винограда и особенности производства.

Где в ЮАР производят вино и по какой технологии

Заглянул в разные источники и выяснил, что вино в ЮАР производится аж с 17 века. Виноград туда завезли голландцы, которые и разбили первые виноградники.

Первое время продукция была не очень, но постепенно сорта сменялись, находились лучшие места для выращивания, а процесс производства улучшался. И уже в 20 веке южноафриканское вино вышло на мировой рынок как полноценный продукт высокого качества.

Причем разнообразие климатических условий в регионах дает большой ассортимент вин с различной окраской, насыщенностью вкуса и уровнем сахара. Среди «винных» районов выделяют:

Стелленбош, где производятся практически все сорта вин;

Паарль, в котором обосновались несколько крупных компаний-производителей;

Франшух, где производят «слабые» вина с фруктовыми нотками, рассчитанные на туристов;

Коснтанция, специализирующаяся на сладких сортах, а также сухих рислингах и совиньон бланах;

Свартланд – один из новейших винодельческих регионов, уже заслуживший популярность у ценителей;

Робертсон, где выращивают виноград для игристых вин;

Элгин, специализирующийся на белых винах;

Элин, где идеальные условия для произрастания сорта совиньон блан;

Хемель-ен-Аарде, отличный регион для сорта пино нуар.

Технологию производства африканцы также унаследовали от голландцев. Она не отличается от общемировой, только вот белые вина здесь начали делать раньше, и они более разнообразны.

Особенности вин из ЮАР и сведения на этикетке

Преимуществом вина из ЮАР является его богатая вкусовая палитра. Очень много фруктовых ноток, насыщенный вкус, иногда очень необычный у привычного сорта. Южноафриканское вино можно подобрать практически к любому блюду, даже к тайской или индийской кухне.

На стоимость влияют урожай, технология, объём бутылки и перевозка. Сопоставлять цены имеет смысл только вместе с характеристиками напитков.

Недостатком данного вина является его непредсказуемость. Периодически вина получают очень высокие оценки на конкурсах, но угадать вкусовые характеристики вина не всегда удается.

Обратите внимание на сведения о происхождении, включая обозначение Wine of Origin (WO), если оно есть. Такое обозначение не заменяет проверку состава, категории и состояния бутылки.

Пять ориентиров при выборе белого вина из ЮАР

Сортовой состав. Название сорта и торговое название — разные сведения. Сопоставьте их с информацией о производителе и урожае. Сладость. Фруктовые ноты в описании аромата не означают наличие большого количества сахара. Категорию вина проверяют отдельно. Выдержка. Уточните, указана ли выдержка в дубе: она может менять аромат и структуру. Слово «резерв» без пояснений не даёт полной информации. Происхождение. Регион помогает понять условия выращивания винограда, но не гарантирует одинаковый вкус всех местных вин. Хранение. Сопоставьте дату розлива с условиями хранения. Для многих белых вин свежесть важна, но единый срок для всех стилей установить нельзя.

У белых вин сравнивают следующие характеристики:

Пять ориентиров при выборе красного вина из ЮАР

Сорт или купаж. Узнайте, изготовлено ли вино из одного сорта или их смеси. Это помогает понимать описание, но не задаёт рейтинг качества. Крепость. Объёмную долю спирта проверяют по этикетке; её нельзя определить по насыщенности цвета. Танины и выдержка. Описания терпкости и дубовых оттенков помогают сравнивать стили. Впечатления зависят также от возраста и температуры подачи. Урожай. Год урожая отличается от даты розлива. Более старая бутылка не обязательно лучше молодой. Упаковка и объём. Проверьте укупорку и отсутствие протечек, а цену сравнивайте для одинакового объёма.

Для красных вин полезно отдельно оценить состав и технологию:

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При выборе вина из ЮАР полезно записать несколько параметров с этикетки и сравнить их между собой. Такой подход помогает разобраться в различиях без привязки к конкретной марке.