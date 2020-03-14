При выборе вина незнакомое название говорит меньше, чем сведения о составе, происхождении и технологии. Разберём шесть параметров, которые помогают читать этикетку и сравнивать напитки.
Как учитывать страну и регион производстваВино производят во многих странах, и внутри каждой существуют разные стили. Страна на этикетке помогает определить происхождение, но не гарантирует качество.
Во Франции виноделие связано с множеством регионов, различающихся климатом, сортами винограда и правилами производства.
В Италии также существует множество винодельческих регионов. При сравнении полезно уточнить конкретное происхождение, а не ограничиваться названием страны.
Важно: сорта винограда могут быть одинаковыми в разных странах, но условия выращивания и технология производства будут отличаться.В Чили выращивают различные сорта винограда, в том числе европейского происхождения. Климат и технология могут давать иной результат, чем в других странах.
ЮАР — ещё один регион производства вин из разных сортов. Сведения о месте выращивания помогают понять стиль, но не заменяют остальные данные на этикетке.
Как различать сорт винограда, стиль и торговое названиеНазвание сорта характеризует сырьё, торговая марка — конкретное наименование, а слова «сухое» и «полусладкое» относятся к содержанию сахара. Эти сведения следует читать отдельно.
Фруктовый аромат не означает сладость: для её оценки нужна категория напитка или сведения о содержании сахара.Примеры белых сортов винограда:
- Шардоне;
- Рислинг;
- Мускат;
- Совиньон блан.
Одно название сорта может встречаться у многих производителей. Оно не указывает на единственный вкус или уровень качества.
Красные сорта винограда:
- Пино Нуар;
- Сира;
- Каберне-Совиньон;
- Санджовезе.
Вина из одного красного сорта могут различаться по урожаю, происхождению, выдержке и составу купажа.
Полусладкие, полусухие вина отличаются от сухих технологией производства и количеством сахара. В них могут использоваться те же сорта винограда или их смеси.
В описании напитка полезно различать:
- Название сорта или перечень сортов в купаже;
- Категорию по содержанию сахара;
- Регион и сведения о происхождении;
- Торговую марку и производителя.
Что влияет на вкус винаВкус вина на 90% зависит от региона произрастания и условий, в которых рос виноград, который превращают в вино. К условиям можно отнести:
- качество почвы;
- климат;
- высота над уровнем моря;
- возраст виноградного куста;
- регулярность полива;
- уход за кустом, например, удаление лишних гроздей винограда;
- условия сбора винограда (вручную или автоматизировано).
Работа винодела, условия брожения и хранения также влияют на результат. Универсальное процентное распределение этих факторов не позволяет оценить конкретную бутылку.
Отдельно учитывают материал ёмкости, продолжительность выдержки и состав купажа.
Шесть характеристик для сравнения незнакомых винПеред покупкой полезно последовательно проверить следующие сведения:
- Сортовой состав. Найдите сорт или описание купажа; красивое торговое название не заменяет эти данные.
- Происхождение. Различайте место выращивания винограда, производства и розлива.
- Содержание сахара. Сладость проверяют по категории напитка, а не по фруктовому описанию аромата.
- Крепость. Сопоставьте указанную объёмную долю спирта; насыщенность вкуса не позволяет определить её на глаз.
- Выдержка. Уточните способ производства и хранения, если они описаны. Более старое вино не обязательно лучше молодого.
- Состояние упаковки. Проверьте укупорку, читаемость маркировки и отсутствие протечек.
Последовательная проверка этих сведений помогает разобраться в незнакомом вине.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Какие сведения на этикетке оказываются для вас наиболее понятными, а какие требуют пояснения?