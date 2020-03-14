При выборе вина незнакомое название говорит меньше, чем сведения о составе, происхождении и технологии. Разберём шесть параметров, которые помогают читать этикетку и сравнивать напитки.

Как учитывать страну и регион производства

Вино производят во многих странах, и внутри каждой существуют разные стили. Страна на этикетке помогает определить происхождение, но не гарантирует качество.

Во Франции виноделие связано с множеством регионов, различающихся климатом, сортами винограда и правилами производства.

В Италии также существует множество винодельческих регионов. При сравнении полезно уточнить конкретное происхождение, а не ограничиваться названием страны.

Важно: сорта винограда могут быть одинаковыми в разных странах, но условия выращивания и технология производства будут отличаться.

В Чили выращивают различные сорта винограда, в том числе европейского происхождения. Климат и технология могут давать иной результат, чем в других странах.

ЮАР — ещё один регион производства вин из разных сортов. Сведения о месте выращивания помогают понять стиль, но не заменяют остальные данные на этикетке.

Как различать сорт винограда, стиль и торговое название

Фруктовый аромат не означает сладость: для её оценки нужна категория напитка или сведения о содержании сахара.

Шардоне;

Рислинг;

Мускат;

Совиньон блан.

Название сорта характеризует сырьё, торговая марка — конкретное наименование, а слова «сухое» и «полусладкое» относятся к содержанию сахара. Эти сведения следует читать отдельно.Примеры белых сортов винограда:

Одно название сорта может встречаться у многих производителей. Оно не указывает на единственный вкус или уровень качества.

Красные сорта винограда:

Пино Нуар;

Сира;

Каберне-Совиньон;

Санджовезе.

Вина из одного красного сорта могут различаться по урожаю, происхождению, выдержке и составу купажа.

Полусладкие, полусухие вина отличаются от сухих технологией производства и количеством сахара. В них могут использоваться те же сорта винограда или их смеси.

В описании напитка полезно различать:

Название сорта или перечень сортов в купаже;

Категорию по содержанию сахара;

Регион и сведения о происхождении;

Торговую марку и производителя.

Что влияет на вкус вина

качество почвы;

климат;

высота над уровнем моря;

возраст виноградного куста;

регулярность полива;

уход за кустом, например, удаление лишних гроздей винограда;

условия сбора винограда (вручную или автоматизировано).

Вкус вина на 90% зависит от региона произрастания и условий, в которых рос виноград, который превращают в вино. К условиям можно отнести:

Работа винодела, условия брожения и хранения также влияют на результат. Универсальное процентное распределение этих факторов не позволяет оценить конкретную бутылку.

Отдельно учитывают материал ёмкости, продолжительность выдержки и состав купажа.

Шесть характеристик для сравнения незнакомых вин

Сортовой состав. Найдите сорт или описание купажа; красивое торговое название не заменяет эти данные. Происхождение. Различайте место выращивания винограда, производства и розлива. Содержание сахара. Сладость проверяют по категории напитка, а не по фруктовому описанию аромата. Крепость. Сопоставьте указанную объёмную долю спирта; насыщенность вкуса не позволяет определить её на глаз. Выдержка. Уточните способ производства и хранения, если они описаны. Более старое вино не обязательно лучше молодого. Состояние упаковки. Проверьте укупорку, читаемость маркировки и отсутствие протечек.

Перед покупкой полезно последовательно проверить следующие сведения:

Последовательная проверка этих сведений помогает разобраться в незнакомом вине.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Какие сведения на этикетке оказываются для вас наиболее понятными, а какие требуют пояснения?