У нас с женой есть традиция – из каждого места, где мы отдыхаем, привозить на память бутылочку местного алкоголя. Прошлой осенью мы побывали в Крыму. Застали настоящий «бархатный сезон» - теплое море, отсутствие толп туристов и, конечно, время сбора винограда.

Мы даже съездили на экскурсию в Массандровский дворец – центр виноделия в Крыму. Оттуда мы привезли бутылочку портвейна «Алушта». Вчера открыли и погрузились в воспоминания об отпуске.

Где в Крыму производят вино

«Магарач» (Ялта);

«Массандра» (Ялта);

«Инкерман» (Севастополь);

«Фонтан» (Бахчисарай);

«Коктебель» (Феодосия);

«Солнечная долина» (Судак);

«Дионис» (Симферополь);

«Золотая Балка» (Балаклавский район);

UPPA Winery (село Родное, Бахчисарайский район);

Alma Valley (село Вилино, неподалеку от Севастополя).

Крымские виноградные заводы:

Винный завод «Массандра» – это не только действующее производство, но и популярная у туристов достопримечательность.

Ассортимент большинства крымских заводов чрезвычайно широк. Это и «массовые» столовые, и эксклюзивные марочные вина.

Имеется и более «специфическая» продукция – херес, портвейн, игристое вино. Бренды в основном «старые заслуженные», многие из них под разными названиями существуют уже несколько сотен лет.

Из чего производят вино в Крыму

Cabernet Sauvignon (Каберне-Совиньон);

Sauvignon Blanc (Совиньон-Блан);

Chardonay (Шардоне);

Pinot Noir (Пино-Нуар);

Riesling (Рислинг);

Traminer (Траминер);

Gewürztraminer (Гевюрцтраминер);

Syrah (Сира);

Grenache (Гренаш);

Pedro Jiménez (Педро Хименес).

В Крыму успешно прижились многие сорта винограда, использующиеся для производства вина и выращивающиеся в других странах:

Имеются и автохтонные сорта (выведенные на территории Крыма):

Кокур;

Кефессия;

Сары Пандас;

Шабаш;

Бастардо Магарачский.

Бастардо Магарачский – один из «фирменных» крымских сортов винограда.

Со времен СССР сохранились виноградники, в которых культивируются сорта Саперави и Ркацители. Они уже стали в Крыму проверенной временем классикой.

Белые крымские вина

«Мускат Белый Красного Камня» — наименование вина из белого муската. В описаниях встречаются цветочные оттенки; характеристики конкретного урожая уточняют по маркировке. «Седьмое Небо Князя Голицына» — десертное белое вино. В описании указываются мускатные сорта, пино и кокур, а также выдержка. Мадера — стиль креплёного вина со специальной тепловой обработкой. Для крымских вариантов в описаниях встречаются альбильо, серсиаль и вердельо. Херес — ещё один стиль креплёных вин. Его технология и характеристики отличаются от мадеры; крепость и сладость проверяют отдельно.

Белые вина Крыма различаются сладостью, сырьём и выдержкой. В региональной истории встречаются следующие наименования:

Пример оформления мускатного вина.

Красные вина Крыма

«Бастардо Магарачский» — наименование, связанное с одноимённым сортом. У вин этого стиля встречаются насыщенный цвет и описания шоколадных оттенков.

«Чёрный Доктор» — наименование крымского десертного вина. В дегустационных описаниях упоминаются инжир и тёмные ягоды.

«Чёрный Полковник» — наименование креплёного вина из купажа местных сортов. Сведения о выдержке и крепости следует уточнять для конкретного выпуска.

«Каберне Качинское» — красное сухое вино из каберне. На его характеристики влияют урожай и выдержка.

Красные крымские вина выделяются очень насыщенным, темно-гранатовым цветом:

Вина могут выпускаться в бутылках разного объёма. Это необходимо учитывать при сравнении стоимости.

Перед покупкой сравните состав, категорию, урожай, крепость и объём. Ни место покупки, ни известное название не заменяют проверку упаковки и условий хранения.

Первые ассоциации с Крымом у многих – «море», «солнце», «пляжи». Но те, кто ценит хороший алкоголь, сразу вспоминают крымское вино. На территории полуострова располагается несколько десятков винных заводов, продукция которых пользуется мировой известностью и завоевала немало медалей на соответствующих международных выставках.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вам нравится крымское вино? Есть какой-то любимый сорт? Что думаете о современном состоянии виноделия на полуострове?