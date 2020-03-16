У нас с женой есть традиция – из каждого места, где мы отдыхаем, привозить на память бутылочку местного алкоголя. Прошлой осенью мы побывали в Крыму. Застали настоящий «бархатный сезон» - теплое море, отсутствие толп туристов и, конечно, время сбора винограда.
Мы даже съездили на экскурсию в Массандровский дворец – центр виноделия в Крыму. Оттуда мы привезли бутылочку портвейна «Алушта». Вчера открыли и погрузились в воспоминания об отпуске.
Где в Крыму производят виноКрымские виноградные заводы:
- «Магарач» (Ялта);
- «Массандра» (Ялта);
- «Инкерман» (Севастополь);
- «Фонтан» (Бахчисарай);
- «Коктебель» (Феодосия);
- «Солнечная долина» (Судак);
- «Дионис» (Симферополь);
- «Золотая Балка» (Балаклавский район);
- UPPA Winery (село Родное, Бахчисарайский район);
- Alma Valley (село Вилино, неподалеку от Севастополя).
Винный завод «Массандра» – это не только действующее производство, но и популярная у туристов достопримечательность.
Ассортимент большинства крымских заводов чрезвычайно широк. Это и «массовые» столовые, и эксклюзивные марочные вина.
Имеется и более «специфическая» продукция – херес, портвейн, игристое вино. Бренды в основном «старые заслуженные», многие из них под разными названиями существуют уже несколько сотен лет.
Из чего производят вино в КрымуВ Крыму успешно прижились многие сорта винограда, использующиеся для производства вина и выращивающиеся в других странах:
- Cabernet Sauvignon (Каберне-Совиньон);
- Sauvignon Blanc (Совиньон-Блан);
- Chardonay (Шардоне);
- Pinot Noir (Пино-Нуар);
- Riesling (Рислинг);
- Traminer (Траминер);
- Gewürztraminer (Гевюрцтраминер);
- Syrah (Сира);
- Grenache (Гренаш);
- Pedro Jiménez (Педро Хименес).
Имеются и автохтонные сорта (выведенные на территории Крыма):
- Кокур;
- Кефессия;
- Сары Пандас;
- Шабаш;
- Бастардо Магарачский.
Бастардо Магарачский – один из «фирменных» крымских сортов винограда.
Со времен СССР сохранились виноградники, в которых культивируются сорта Саперави и Ркацители. Они уже стали в Крыму проверенной временем классикой.
Белые крымские винаБелые вина Крыма различаются сладостью, сырьём и выдержкой. В региональной истории встречаются следующие наименования:
- «Мускат Белый Красного Камня» — наименование вина из белого муската. В описаниях встречаются цветочные оттенки; характеристики конкретного урожая уточняют по маркировке.
- «Седьмое Небо Князя Голицына» — десертное белое вино. В описании указываются мускатные сорта, пино и кокур, а также выдержка.
- Мадера — стиль креплёного вина со специальной тепловой обработкой. Для крымских вариантов в описаниях встречаются альбильо, серсиаль и вердельо.
- Херес — ещё один стиль креплёных вин. Его технология и характеристики отличаются от мадеры; крепость и сладость проверяют отдельно.
Пример оформления мускатного вина.
Красные вина КрымаКрасные крымские вина выделяются очень насыщенным, темно-гранатовым цветом:
- «Бастардо Магарачский» — наименование, связанное с одноимённым сортом. У вин этого стиля встречаются насыщенный цвет и описания шоколадных оттенков.
- «Чёрный Доктор» — наименование крымского десертного вина. В дегустационных описаниях упоминаются инжир и тёмные ягоды.
- «Чёрный Полковник» — наименование креплёного вина из купажа местных сортов. Сведения о выдержке и крепости следует уточнять для конкретного выпуска.
- «Каберне Качинское» — красное сухое вино из каберне. На его характеристики влияют урожай и выдержка.
Вина могут выпускаться в бутылках разного объёма. Это необходимо учитывать при сравнении стоимости.
Перед покупкой сравните состав, категорию, урожай, крепость и объём. Ни место покупки, ни известное название не заменяют проверку упаковки и условий хранения.
Первые ассоциации с Крымом у многих – «море», «солнце», «пляжи». Но те, кто ценит хороший алкоголь, сразу вспоминают крымское вино. На территории полуострова располагается несколько десятков винных заводов, продукция которых пользуется мировой известностью и завоевала немало медалей на соответствующих международных выставках.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вам нравится крымское вино? Есть какой-то любимый сорт? Что думаете о современном состоянии виноделия на полуострове?