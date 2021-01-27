Брат у меня работает на заводе по производству вина на юге. В отпуск приезжает довольно редко, все-таки до родительского дома ему несколько тысяч километров.

Но в том году он наконец-то выбрался в родные края. Естественно, ожидалось грандиозное семейное застолье. Родители по старой памяти отправили нас – детей - в магазин за продуктами и алкоголем.

Технология изготовления белого вина

Естественно, взять мы решили вино. Пока шли до супермаркета разговорились с братом. Я человек по своей натуре очень любопытный, да и тема алкоголя мне очень близка. Мне стало интересно, а как вообще у нас производят вино.

Брата уже можно было назвать экспертом в этой области, поэтому по дороге он мне все это в двух словах объяснил.

Сначала, конечно, собирают виноград, который проходит тщательный отбор. Ягоды кладут под пресс для отжимки сока, который затем фильтруют, чтобы в бродильную емкость не попала кожица и косточки. В этом и заключается главное отличие в производстве красного и белого вина. При изготовлении красного вина кожура бродит вместе с соком.

Белое вино оставляют настаиваться в течение некоторого времени. Для каждого сорта установлен свой срок. В основном он не превышает 2-3 лет. Затем получившееся вино вновь фильтруют и разливают по бутылкам.

На производстве.

Брат ухмыльнулся, явно вспоминая что-то свое, и сказал, что сейчас он описал самую общую технологию. Если углубится в технические подробности, то он будет рассказывать об алкоголе весь свой отпуск. Делать это ему, естественно, не хотелось.

Обратите внимание! Многие считают, что белое и красное вино делают из разных сортов винограда. Это распространенное заблуждение. На самом деле разница в цвете получается за счет наличия или отсутствия контакта сока с мезгой (косточкой и кожурой). Сам по себе сок винограда почти бесцветный.

Как учитывать происхождение белого вина

Страна производства даёт лишь часть информации. При выборе полезно уточнить регион, сортовой состав и способ производства.

В одном регионе выпускают вина разных стилей и ценовых категорий. По названию страны нельзя заранее определить вкус конкретной бутылки.

Невысокая цена сама по себе не означает низкое качество, а высокая не заменяет сведения о напитке.

Сравнивайте происхождение вместе с сортом, урожаем и технологией.

На что обратить внимание при выборе белого вина

Начните с даты розлива и года урожая. Это разные сведения; сроки хранения зависят от стиля и рекомендаций производителя.

Многие белые вина предназначены для употребления молодыми, но существуют и стили с потенциалом выдержки. Единого правила «не старше двух лет» для всех вин нет.

Содержание сахара и сортовой состав следует оценивать отдельно. В белом виноделии встречаются следующие сорта:

шардоне;

совиньон;

пино блан;

рислинг;

пино гриджио.

Крепость проверяют по указанной объёмной доле спирта. По одному числу нельзя установить способ производства или качество вина.

Уточните категорию напитка: вино, креплёное вино и ароматизированные напитки отличаются составом и технологией.

Стекло и картонная упаковка сами по себе не подтверждают качество или подлинность. Важны состав, герметичность и условия хранения.

Выбор огромен.

«Ну а по цене как?» - спросил я. «Дешевым качественное вино, наверное, не бывает?» Брат улыбнулся. «Цена – это вопрос достаточно спорный. Можно найти хороший алкоголь и за 250 рублей, а можно разочароваться в напитке за пару сотен долларов. Тут, как повезет».

Проверьте читаемость маркировки, сведения о производителе и составе. Если информация вызывает сомнения, покупку лучше отложить до их прояснения.

Как сравнить несколько белых вин перед покупкой

Состав и стиль: сорт винограда или купаж, содержание сахара, крепость и сведения о выдержке. Описание аромата не заменяет данные о составе. Происхождение и даты: производитель, регион, год урожая и дата розлива. Высокий возраст или известное место производства не гарантируют качество. Упаковка и хранение: целостность тары, отсутствие протечек, условия хранения и объём. Сравнивать цены полезно только для сопоставимых бутылок.

Сведите сравнение к трём группам сведений: составу, происхождению и состоянию упаковки.

Эти критерии подходят для вин разных стран и производителей и помогают сравнивать напитки по проверяемым характеристикам.

*Злоупотреблеие алкоголем опасно для вашего здоровья!