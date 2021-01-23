А знаменитости-то, оказывается, не стесняются зарабатывать самыми разными путями! Я хоть и не звезда, но всегда мечтал открыть свое алкогольное дело, создавать новые рецепты и даже выводить сорта вина. Эта мечта передалась мне от отца, который имел свой маленький винный погреб на берегу Черного моря в Крыму.
Интересоваться знаменитостями, которые также выпускают алкоголь, я начал по одной причине – хотел узнать, может ли всемирная слава и известность в целом помочь в этом деле. Или же открыть свою винодельню может и обычный человек?
Конор МакГрегорИзвестный ирландский боец в направлении смешанных боевых искусств, красивый парень, а также кумир многих дам. Меня всегда поражали его достижения! Многочисленные выступления, дорогие контракты и призы, соревнования, где он занимает первые места.
Еще в августе 2017 года он представил новый сорт виски под названием Notorious (Ноториус). Однако это название не прижилось. Вскоре МакГрегору пришлось сменить лейбл.
Новинка была названа Proper Twelve (Пропер Твелв), что в переводе с английского означает «правильный двенадцать». Это почтовый индекс города, в котором рос спортсмен – Дублина.
Участие известного человека в проекте и связанные с брендом заявления относятся к истории марки. Они не описывают состав или качество напитка.
- В дегустационных описаниях этого виски встречаются карамельные, сливочные и медовые оттенки.
- Также упоминаются ваниль и пряности. Подобные описания передают впечатления от аромата и могут различаться у разных людей.
При сравнении виски важны категория, происхождение, крепость и сведения о выдержке. Известность владельца марки не определяет эти характеристики.
Роберто КаваллиRoberto Vodka — итальянская водочная марка, связанная с именем Роберто Кавалли. Имя и позиционирование бренда следует отличать от сведений о производстве.
В оформлении используется прозрачная бутылка с золотистыми элементами. Дизайн упаковки не определяет качество содержимого.
Важно! В интернете я нашел даже подробное описание технологии изготовления, но о самом вкусе информации практически нет.В дегустационных описаниях Roberto Vodka встречаются упоминания цитрусовых и сливочных оттенков. Это субъективные впечатления, которые следует отличать от данных о составе и крепости.
Джон Бон ДжовиБон Джови – американский музыкант, а также поэт и актер. Все его знают по группе Bon Jovi, которую он основал самостоятельно и покорил вместе с ней вершины мировых чартов.
В 2018 году Джон выпустил собственное розовое сухое вино Hampton Water (Хамптон Вотер). Эту новость я, да и большинство его поклонников, заметили сразу, так как пресса была в высшей мере взбудоражена этим событием.
В описании Hampton Water встречаются фруктовые и цветочные оттенки. Для сравнения полезны сведения о сортах, урожае и сладости.
Ароматические описания отражают стиль напитка. Они не заменяют информацию о составе и условиях хранения.
Для розового вина такого стиля при выборе учитывают сортовой состав, урожай, содержание сахара и условия хранения. Участие знаменитости в проекте не заменяет сведения о самом напитке.
Анжелика ВарумАнжелика Варум известна как певица; её имя также использовалось в винном проекте.
Коллекция AV была выпущена компанией «Мильстрим». Характеристики конкретного выпуска, включая сортовой состав, следует уточнять по маркировке.
Цена не является самостоятельной оценкой качества вина.
Критерий сравнения напитков.
В описании AV встречаются оттенки тёмных ягод, вишни и пряностей. Эти характеристики не следует воспринимать как обещание одинаковых впечатлений.
Оценивать вино следует по сведениям о производителе, сортах винограда и технологии. Имя на лицевой этикетке не подтверждает качество конкретной бутылки.
Никита МихалковЗвезда, которая завершает мою подборку, является знаменитым российским киноактером, режиссёром, а также руководителем Центра театра и кино.
Tenuta Dodici — винный проект, связанный с Никитой Михалковым. Dodici означает «двенадцать» по-итальянски; название относится к истории проекта, а не к оценке напитка.
В линейках одного хозяйства могут быть разные сортовые составы, способы выдержки и стили. Для сравнения важно уточнять сведения о каждом выпуске.
Стоимость бутылок зависит от объёма, урожая и технологии. Известность владельца марки сама по себе не подтверждает качество.
Видимо, известность влияет на открытие своего алкогольного дела, однако, не так сильно, как хотелось бы. Многие личности вообще не говорят о своих алкогольных увлечениях и экспериментах.
Такие проекты представляют интерес как часть истории брендов и бизнеса. Для выбора самого напитка нужны обычные сведения о составе, происхождении, крепости и хранении.
*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!