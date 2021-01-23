А знаменитости-то, оказывается, не стесняются зарабатывать самыми разными путями! Я хоть и не звезда, но всегда мечтал открыть свое алкогольное дело, создавать новые рецепты и даже выводить сорта вина. Эта мечта передалась мне от отца, который имел свой маленький винный погреб на берегу Черного моря в Крыму.

Интересоваться знаменитостями, которые также выпускают алкоголь, я начал по одной причине – хотел узнать, может ли всемирная слава и известность в целом помочь в этом деле. Или же открыть свою винодельню может и обычный человек?

Конор МакГрегор

Известный ирландский боец в направлении смешанных боевых искусств, красивый парень, а также кумир многих дам. Меня всегда поражали его достижения! Многочисленные выступления, дорогие контракты и призы, соревнования, где он занимает первые места.

Еще в августе 2017 года он представил новый сорт виски под названием Notorious (Ноториус). Однако это название не прижилось. Вскоре МакГрегору пришлось сменить лейбл.

Новинка была названа Proper Twelve (Пропер Твелв), что в переводе с английского означает «правильный двенадцать». Это почтовый индекс города, в котором рос спортсмен – Дублина.

Участие известного человека в проекте и связанные с брендом заявления относятся к истории марки. Они не описывают состав или качество напитка.

В дегустационных описаниях этого виски встречаются карамельные, сливочные и медовые оттенки.

Также упоминаются ваниль и пряности. Подобные описания передают впечатления от аромата и могут различаться у разных людей.

При сравнении виски важны категория, происхождение, крепость и сведения о выдержке. Известность владельца марки не определяет эти характеристики.

Роберто Кавалли

Roberto Vodka — итальянская водочная марка, связанная с именем Роберто Кавалли. Имя и позиционирование бренда следует отличать от сведений о производстве.

В оформлении используется прозрачная бутылка с золотистыми элементами. Дизайн упаковки не определяет качество содержимого.

Важно! В интернете я нашел даже подробное описание технологии изготовления, но о самом вкусе информации практически нет.

Джон Бон Джови

В дегустационных описаниях Roberto Vodka встречаются упоминания цитрусовых и сливочных оттенков. Это субъективные впечатления, которые следует отличать от данных о составе и крепости.Бон Джови – американский музыкант, а также поэт и актер. Все его знают по группе Bon Jovi, которую он основал самостоятельно и покорил вместе с ней вершины мировых чартов.

В 2018 году Джон выпустил собственное розовое сухое вино Hampton Water (Хамптон Вотер). Эту новость я, да и большинство его поклонников, заметили сразу, так как пресса была в высшей мере взбудоражена этим событием.

В описании Hampton Water встречаются фруктовые и цветочные оттенки. Для сравнения полезны сведения о сортах, урожае и сладости.

Ароматические описания отражают стиль напитка. Они не заменяют информацию о составе и условиях хранения.

Для розового вина такого стиля при выборе учитывают сортовой состав, урожай, содержание сахара и условия хранения. Участие знаменитости в проекте не заменяет сведения о самом напитке.

Анжелика Варум

Анжелика Варум известна как певица; её имя также использовалось в винном проекте.

Коллекция AV была выпущена компанией «Мильстрим». Характеристики конкретного выпуска, включая сортовой состав, следует уточнять по маркировке.

Цена не является самостоятельной оценкой качества вина. Критерий сравнения напитков.

В описании AV встречаются оттенки тёмных ягод, вишни и пряностей. Эти характеристики не следует воспринимать как обещание одинаковых впечатлений.

Оценивать вино следует по сведениям о производителе, сортах винограда и технологии. Имя на лицевой этикетке не подтверждает качество конкретной бутылки.

Никита Михалков

Звезда, которая завершает мою подборку, является знаменитым российским киноактером, режиссёром, а также руководителем Центра театра и кино.

Tenuta Dodici — винный проект, связанный с Никитой Михалковым. Dodici означает «двенадцать» по-итальянски; название относится к истории проекта, а не к оценке напитка.

В линейках одного хозяйства могут быть разные сортовые составы, способы выдержки и стили. Для сравнения важно уточнять сведения о каждом выпуске.

Стоимость бутылок зависит от объёма, урожая и технологии. Известность владельца марки сама по себе не подтверждает качество.

Видимо, известность влияет на открытие своего алкогольного дела, однако, не так сильно, как хотелось бы. Многие личности вообще не говорят о своих алкогольных увлечениях и экспериментах.

Такие проекты представляют интерес как часть истории брендов и бизнеса. Для выбора самого напитка нужны обычные сведения о составе, происхождении, крепости и хранении.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!