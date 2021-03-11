Разговор о грузинских винах часто сводится к общим оценкам целой страны. Чтобы разобраться в различиях, полезнее посмотреть на регионы, сорта винограда и технологии.
Одинаковое происхождение не означает одинаковый состав или вкус всех напитков.
Ниже рассмотрены особенности производства и стили грузинских вин. При выборе эти сведения сопоставляют с этикеткой конкретной бутылки.
Где в Грузии производят виноОсновной регион грузинского виноделия расположен в восточной части. Именно в Кахетии в 1820 году был построен первый завод – Шато Зегаани. С тех времён местные виноделы приняли традицию – называть продукции в честь селения, где был собран урожай.
Например, название Цинандали связано с одноимённой местностью в Кахетии.Один из самых ценных сувениров, привезенных мной из Грузии.
На данный момент на территории Грузии действует 12 винзаводов. Самый новый среди них – Гевелли. Он открыт в 2014 году в Кахетии, близь знаменитой реки Алазани.
Помимо географических наименований, на бутылках встречаются торговые марки. Их следует отличать от сведений о сорте винограда и регионе.
Моя личная коллекция закупоренного грузинского вина, вызывающая неодобрение у моих товарищей!
Из чего производят вино в ГрузииГрузинское вино производят из винограда, выращенного на многочисленных местных виноградниках. Углубившись в историю и процесс создания, мне удалось узнать интересный факт. В Грузии выращивают редкие сорта винограда, из которого и получаются такие неповторимые букеты во вкусе.
На самом деле сортов винограда, используемых в грузинском винодельчестве, более 500! Наверно это рекордные цифры в сравнении с конкурентами.Среди обширного перечня видов винограда есть и самые популярные:
- для красных вин используют, в частности, муджуретули, александроули и оджалеши;
- для производства белого вина популярно применение таких сортов винограда, как мцване, горули и цицка.
Иллюстрация оформления бутылки.
Удивило, что из сортов, которые популярны по всему миру, грузинские виноделы используют в основном только один – саперави. Мерло, изабелла и аналогичные им по известности - особо не фигурируют.
Фруктовые оттенки в описании виноградного вина не обязательно означают добавление фруктов. Состав напитка проверяют отдельно.
Белые винаБелые вина различаются сортовым составом, сладостью и выдержкой. Несколько примеров стилей:
- Цинандали — сухое белое вино. В его описаниях встречаются плодовые и цветочные оттенки; конкретные характеристики зависят от производства и урожая.
Пример белого грузинского вина.
- Белые купажи из мцване и ркацители могут отличаться кислотностью и выдержкой. Сведения о сортах помогают понимать стиль, но не гарантируют одинакового вкуса.
Иллюстрация белого вина.
- Твиши — белое полусладкое вино, связанное с сортом цоликоури и одноимённой местностью. Содержание сахара и крепость следует уточнять по этикетке.
При сравнении белых вин полезно отдельно проверять сладость, происхождение и дату розлива. Название и описание аромата не заменяют эти сведения.
Красные вина ГрузииКрасные вина Грузии также различаются сырьём и способом изготовления. Ниже приведены географические наименования и особенности стилей:
- Хванчкара — красное полусладкое вино, связанное с сортами александроули и муджуретули. В описаниях аромата встречаются ягодные оттенки.
Пример оформления красного вина.
- Киндзмараули — красное полусладкое вино из саперави. При сравнении бутылок важно различать географическое наименование и торговую марку.
- Ахашени — красное полусладкое вино из саперави, связанное с одноимённой местностью. В описаниях встречаются фруктовые и шоколадные оттенки.
Необычное вино с шоколадным послевкусием.
Сочетания с блюдами зависят от сладости, кислотности и терпкости вина. Универсального сочетания для всех красных вин нет.Перед покупкой сверяйте происхождение, категорию, крепость и состояние упаковки. Региональная известность и цена сами по себе не подтверждают качество конкретной бутылки.
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!