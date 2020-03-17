Я не так давно рассказывал вам о Крымских винах и вспомнил, что некоторые вина, которые я видел в фирменном магазине завода «Массандра» были упакованы в коробки-тетрапаки. Жена мне тогда еще сказала, что какой-то это странный магазин, что нормальное вино никогда не будут продавать в такой упаковке.

Ради эксперимента я взял одну такую коробочку и аналогичное вино в бутылке. «Мерло» это было, если память мне не изменяет. Попробовал, разницы не заметил. Тогда я решил усложнить – налил два бокала, один из коробки, второй из бутылки и дал продегустировать жене. Она тоже разницы не заметила.

Сегодня постараюсь немного пояснить вам, в чем различие вина в бутылках и тетрапаках.

Технология упаковки вина в тетрапак

Сейчас на полках магазинов появляется все больше вин не в бутылках, а упакованных в тетрапаки. Это происходит по множеству причин.

Наиболее важным является сочетание веса и формы упаковки, что позволяет существенно снизить затраты на транспортировку. А также значительная разница в стоимости, не в пользу стекла.

Для скептиков-консерваторов сразу же необходимо сделать ремарку: вино в бутылку и тетрапак наливается из одной емкости. Да, это более дешевые напитки без всяких заморочек типа многолетней выдержки и купажа.

Но, тем не менее, это настоящее вино, а не «разбавленный порошок из виноградной кожуры», как утверждают многие скептики.

Разумеется, мы ведем разговор именно о вине, а не о винных напитках, порошковых пойлах и прочих суррогатах.

Сам процесс розлива вина в тетрапаки получил название «антисептического», то есть вино проходит дополнительную фильтрацию и обработку теплом. Закупорка пакетов осуществляется при помощи специального высокотехнологичного оборудования.

Что касается хранения, то здесь тетрапаки вне конкуренции. Давайте вспомним главный закон хранения вина: никакого солнечного света и доступа атмосферного кислорода. Сторонники бутылок решают эти задачи, используя темное стекло и плотные пробки. Что касается упаковки тетрапак, то здесь дела обстоят намного лучше:

Упаковка сама по себе непрозрачна, что полностью исключает влияние солнечного света на содержимое. Упаковка многослойна и состоит из внутреннего слоя пищевого полиэтилена, который гарантирует герметичность и стерильность и, кроме того, не подвержен воздействию винных кислот.

Средний слой фольги препятствует проникновению посторонних запахов, света и воздуха, а картон придает упаковке прочность.

Есть ли разница между вином в бутылках и тетрапаках

По роду своей деятельности часто слышал вопрос: «Правда ли, что вино в бутылках выше по уровню, чем в тетрапаках?». Однозначного ответа на такой вопрос нет.

Если брать, например, элитные сорта, то они попросту не разливаются в картонные упаковки. Это связано в первую очередь с эстетикой потребления. Покупатель, который может себе позволить такое вино, не будет экономить на упаковке.

Что касается вин среднего класса, то по вкусовым качествам разницы между бутилированными и упакованными винами практически нет.

Как выбрать вино в тетрапаках

Происхождение и состав. Проверьте производителя, категорию напитка, сведения о винограде, сахаре и крепости. Страна производства не является гарантией качества. Дата и хранение. Следуйте срокам и условиям, указанным производителем, особенно после вскрытия. Единого срока для всех видов картонной упаковки нет. Целостность и объём. Осмотрите швы, клапан или крышку, проверьте отсутствие вздутия и протечек. При сравнении стоимости учитывайте объём.

Покупая вино в пакете, рекомендуется обращать внимание на три основных критерия:

Перед покупкой проверьте три практических момента:

Маркировка читается, а сведения о составе и изготовителе не противоречат друг другу;

Упаковка герметична и не имеет повреждений;

Условия хранения соответствуют рекомендациям производителя.

На что обратить внимание при выборе вина в бутылках

Слово «виноматериал» обозначает продукт виноделия и само по себе не доказывает наличие суррогата. Оценивать состав нужно по полной информации о напитке. Сортовой состав может быть указан отдельно или описан как купаж. Отсутствие одного названия сорта само по себе не подтверждает низкое качество.

Напоследок несколько слов о том, как избежать некачественного вина в бутылке:

Для кулинарного использования также важны состав, сладость и крепость: они влияют на вкус блюда. Материал упаковки не определяет, подходит ли вино для рецепта.

При выборе для подачи к столу сопоставьте стиль напитка со своими предпочтениями. Цена, страна и известность марки не заменяют проверку состава и условий хранения.

Тара выполняет функцию хранения и перевозки. Для подачи можно использовать подходящую посуду; оценивать само вино следует по его характеристикам.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какое вино предпочитаете вы? Смог ли я сегодня развеять миф о низком качестве вина в тетрапаках?