Как-то раз я заинтересовался, какие вообще бывают вина. Раньше я их разделял только на белое и красное. Но когда окунулся в эту тему чуть глубже, просто обалдел от того, насколько там все разнообразно.

В этой классификации порой сложно сходу разобраться, следует по нескольку раз перечитывать описания, что я в принципе и делал.

Я не считаю себя крутым знатоком вина, но теперь мои знания намного шире. Кстати, удалось узнать и что такое столовое вино. Часто слышал это выражение и не понимал, о чем идет речь.

Разобраться в обозначениях полезно до покупки: разные слова на этикетке описывают категорию, происхождение или торговое название.

Что такое столовое вино

Например, если собираетесь есть курицу или рыбу, стоит брать белое. Если мясо, то красное. Хотя никто вам не запрещает поступать по-своему. Я не сторонник соблюдать, прямо все правила, ведь у каждого есть и свои индивидуальные предпочтения.

Несмотря на то что название вроде как интригующее, ничего особенного на самом деле в нем нет. Если говорить простыми словами, то столовым оно называется только потому, что подается к столу. То есть, для употребления его вместе с едой.Интерес столового вина заключается совсем в другом. Дело в том, что за его производством особо никто не следит. То есть, производителя не заставляют указывать, какой виноград был использован, где он был выращен, какова технология приготовления вина.

Если мы говорим о марочном, то там есть определенный рецепт, а здесь рецепт может выдумать сам производитель. В общем, кто во что горазд.

Часто на столовое вино идут остатки виноградного сырья. Все, что по каким-то причинам не пригодилось в технологии изготовления марочных вин.

Важно! Столовое вино может быть сухим, полусухим или полусладким.

Примеры столовых вин

Что интересно, не принято считать эти вина хуже остальных. Некоторым они даже больше нравятся, так как имеют мягкий и приятный вкус. При их приготовлении якобы тоже используется натуральный виноград, и они также могут быть предоставлены в разных ценовых категориях. Вино «Кагор».

Под сходными названиями встречаются напитки разного состава и категории. Поэтому сначала прочитайте полное наименование продукта и сведения о производителе.

Вино Mano a Mano, Venta La Ossa.

Столовое вино не имеет выдержки и употребляется в основном в том же году, когда было приготовлено и разлито. То же самое я могу сказать и про домашнее. Поэтому, даже самые качественные варианты столового вина не стоят слишком дорого.

Торговое название само по себе не объясняет категорию вина. Её следует сверять с обозначениями на этикетке и сведениями производителя.

Важно! Столовое вино не может содержать спирта больше чем 14 %.

На что смотреть перед покупкой столового вина

При выборе важно прочитать категорию напитка и сведения о составе. Невысокая цена и слово «столовое» сами по себе не доказывают низкое качество.

Если информации о происхождении и производителе недостаточно, выводы о составе по внешнему виду делать нельзя.

Порошок для приготовления вина.

Распространённое утверждение о «порошковом вине» нельзя проверить по цене или оформлению бутылки. Для оценки нужны сведения о сырье и технологии.

Цена складывается из многих затрат и не служит порогом подлинности. Выдержка также подходит не каждому стилю вина.

Различайте страну производства, происхождение винограда и место розлива. Это связанные, но не тождественные сведения.

Проверяйте состав и категорию напитка по маркировке. Домыслы о сырье не заменяют эту информацию.

Как сравнить вино с другими категориями

Для сравнения категорий сопоставьте сладость, крепость, происхождение и выдержку.

Сначала сравните напитки одинакового объёма и близкого стиля. Высокая цена не гарантирует, что вино подойдёт по вкусу.

Грузинское вино Бадагони Хванчкара.

Содержание сахара. Обозначения «сухое», «полусухое», «полусладкое» и «сладкое» характеризуют разные стили. Аромат фруктов сам по себе не определяет сладость.

Сорт и происхождение. Найдите сведения о винограде, регионе и производителе. Страна на этикетке не является универсальной оценкой качества.

Выдержка и хранение. Уточните способ выдержки и дату розлива. Осмотрите укупорку и проверьте рекомендации по хранению.

Испанское вино Muga Rioja Rose.

При выборе опирайтесь на характеристики конкретного напитка. Домашнее изготовление, известная марка или высокая цена сами по себе не подтверждают качество.

Какие сведения на этикетке помогают вам сравнивать вина? Полезно обращать внимание на параметры, которые можно проверить, а не на обещания исключительного вкуса.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!