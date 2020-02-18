Крепость — один из показателей вина, который легко проверить на этикетке. Она зависит от сырья и технологии, а не от привлекательности названия.

Разберём, как сравнивать белые и красные вина по содержанию спирта и почему цвет или сладость не дают однозначного ответа.

От чего зависит крепость вина

При брожении дрожжи преобразуют сахар в спирт. У креплёных вин технология предусматривает добавление спирта; категорию напитка следует проверять отдельно.

Объёмная доля спирта указывается на этикетке и помогает сравнивать напитки.

Конечная крепость зависит от начальной сахаристости, хода брожения и технологии. Сухое вино не обязательно крепче любого полусладкого или сладкого.

По названию сорта или цвету нельзя установить точное содержание спирта.

Какие есть крепкие белые вина

Указанную крепость. Сравнивайте числовое значение объёмной доли спирта для конкретной бутылки. Категорию напитка. Тихое, игристое и креплёное вино могут производиться по разным технологиям. Содержание сахара. Сладость не позволяет надёжно вывести крепость и проверяется отдельно. Сведения о производстве. Урожай, происхождение и технология помогают понять различия, но не заменяют числовую маркировку.

При сравнении белых вин полезно проверить четыре связанных, но самостоятельных параметра:

Какие есть крепкие красные вина

Прочитайте объёмную долю спирта. Тёмный цвет не означает высокую крепость. Уточните категорию и наличие крепления. Торговое название может не объяснять технологию. Сопоставьте содержание сахара и сортовой состав, не выводя один показатель из другого. Проверьте объём упаковки. Сравнение стоимости и количества напитка имеет смысл при одинаковом объёме.

Для красных вин применяется та же последовательность проверки:

Какие вина крепче: красные или белые

Белые и красные вина могут иметь пересекающиеся диапазоны крепости. Различия в цвете связаны прежде всего с сырьём и контактом с кожицей.

Сахаристость винограда влияет на возможное содержание спирта, но конечный результат зависит от производства. Правило «красное всегда крепче» не работает.

Крепость определяется составом сырья и технологией производства, а не только цветом вина. Перед покупкой проверьте объёмную долю спирта на этикетке и не выводите её из сладости или насыщенности цвета.

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При сравнении вин проверяйте крепость по маркировке и отдельно учитывайте сладость, выдержку и сортовой состав. Эти сведения описывают разные свойства напитка.