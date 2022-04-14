Сангрия — напиток испанского происхождения на основе вина и фруктовых компонентов. Состав, сладость и крепость разных вариантов могут существенно различаться.

1. История производства Сангрии

Один из лучших производителей

испанской Don Simon Sangria

считается концерн GARCIA CARRION.

Компания работает с 1890-ых годов прошлого столетия и производит качественные, недорогие вина. Свое название вино получило от испанского sangre (в переводе “кровь”), благодаря кроваво-красному цвету. И хотя многие произносят название как

Сангрия, правильным произношением считается

sangría

(сангрИя).

На протяжении многих веков в Испании Сангрию считали напитком аристократов и подавали в богатых домах. Но в истории страны есть упоминания о том, что простые пастухи на пастбищах пили вино с фруктами, чтобы утолить жажду. С тех пор

vinos de pasto это традиционное название столовых вин Испании.

Сангрия известна как домашний напиток и как продукт промышленного изготовления. Эти варианты могут различаться винной основой, фруктовыми компонентами и содержанием сахара.

2. Состав вина Сангрия

Изначально вино производили по старинному традиционному рецепту,

добавляя фрукты, ягоды и сахар. Со временем технология напитка изменилась, добавились новые ингредиенты. При использовании в основе газированной воды или содовой, получаются игристые напитки. За счет небольшого количества крепкого алкоголя, увеличилась крепость вина. Технология производства позволяет применение различных пряностей и трав: гвоздики, кардамона, имбиря, ванили, корицы, мелиссы.

3. Разновидности Сангрии

Сангрия напиток

удивительный. У него нет единого рецепта, которого необходимо придерживаться. Поскольку

sangría это вино с различными фруктами, его вкус отличается друг от друга. Условно его делят на 5 видов:

3.1. Классическое

В основе

сухое красное вино, в которое добавлены апельсин и сок лимона. Для приготовления используются цитрусовые соки, сахарный сироп, добавляют

корицу и цедру апельсина.

Перед выбором сангрии прочитайте состав: похожие названия могут обозначать напитки с разной винной основой, сладостью и крепостью. Для сравнения цены учитывайте объём упаковки.

3.2. Фруктовое

В к

расное или розовое полусладкое вино добавляются фрукты (персик, яблоко, груша, банан) и ягоды (клубника, виноград, вишня). Или экзотические фрукты: лайм, ананас. Интересен вкус пиренейской розовой Сангрии, в составе которой сочетание арбуза, лайма и мяты.

3.3. Белое

3.4. Игристое

Sangría

de Cava — вино

производится на основе игристых напитков, например шампанского. В составе обязательны присутствие апельсина, лимона, яблок. Чтобы вкус вина раскрылся полностью, фрукты не чистят от кожицы.

3.5. Крепленое

Для тех, кто предпочитает крепкие напитки, производители запустили линию крепленых вин. Крепость 15-20% достигается за счет добавления крепкого алкоголя: вермута, коньяка, ликера, виски.

4. Полезные свойства Сангрии

Sangria вино

фруктовое, с приятным вкусом и ароматом. В его составе витамины С, В1, В6, полезные минералы. Сочетание ингредиентов в составе вина согревает в холодную погоду, утоляет жажду в жару. Влияние на человеческий организм:

повышение аппетита;

расслабление и снятие усталости;

расширение сосудов;

укрепление иммунитета;

нормализация работы поджелудочной железы;

восстановление обмена веществ.

5. Как правильно пить алкогольное фруктовое вино

Сангрию часто путают с глинтвейном , и хотя составы вин похожи, пьют их по-разному. Глинтвейн подают в горячем виде, с помощью напитка согреваются в холодное время. Сангрию подают в холодном виде, с добавлением льда. Оно прекрасно подходит для утоления жажды в жаркий день, температура вина не выше 10-15 градусов.

Традиционно, фруктовое вино не закусывают, а употребляют как освежающий напиток после еды. Но если есть необходимость накрыть стол, последуйте следующим советам.

Яркий цвет будет лучше виден в прозрачном кувшине или графине из стекла. Игристое вино разливают в высокие бокалы, в которых видна игра пузырьков. Красное вино прекрасно сочетаются с мясом, приготовленном на открытом огне или жаровне. Белую Сангрию подают к сырам, холодным закускам, бутербродам с рыбой. Прекрасным дополнением к подаче станут нарезки из сыра, фруктов или запеченные овощи, красиво разложенные в большой тарелке. Вино Сангрия станет приятным сюрпризом к фруктовым десертам.

В основе белой сангрии — белое вино с добавлением фруктов, например яблока, апельсина или груши. В отдельных рецептах используют мёд, мяту, мелиссу, имбирь или корицу.

6. Заключение

При выборе сангрии сначала прочитайте состав: винная основа, фруктовые компоненты, сахар и крепость могут различаться. Уточните категорию напитка и объём упаковки, чтобы сравнивать сопоставимые продукты.

Осмотрите тару и укупорку, проверьте отсутствие повреждений и протечек. Стекло или картонная упаковка сами по себе не определяют качество. Наличие осадка оценивают с учётом состава напитка и сведений производителя.

Проверьте читаемость маркировки, дату изготовления и условия хранения, в том числе после вскрытия. Сведения о происхождении и составе важнее формы бутылки или обещаний на лицевой этикетке.