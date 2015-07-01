Ромовый Дневник

Калькуляторы самогонщика

Самогоноварение, несмотря на кажущуюся простоту, является цепочкой химических реакций. Для получения качественного спирта необходимо точно выверить пропорции всех компонентов на разных стадиях процесса. Справиться с задачей помогут калькуляторы самогонщика онлайн.

Выбрать калькулятор самогонщика

Калькулятор разбавления спирта водой
Калькулятор смешивания двух спиртосодержащих жидкостей
Расчет параметров сахарной браги
Калькулятор объема спирта после первичной дистилляции
Оптимальная кислотность сусла

Коротко о главном

Предоставленные калькуляторы позволяют соблюсти все тонкости процесса перегонки и получить высококачественный самогон. Калькуляторы самогонщика задействованы на следующих этапах:
  1. Подготовка браги с использованием сахара или декстрозы.
  2. Расчет предполагаемой крепости сусла
  3. Коррекция кислотности браги.
  4. Расчет объема спирта-сырца после первой перегонки.
  5. Определение количества чистого продукта, «голов» и «хвостов» после вторичной дистилляции.
  6. Разведение готового самогона до нужной крепости.
Не нужно забывать, что расчеты теоретические, реальные результаты могут отличаться от них. Поэтому нужно обращать внимание на запахи и другие физические параметры процесса при перегонке. При использовании ареометра следует корректировать данные в зависимости от температуры жидкостей.