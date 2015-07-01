Калькуляторы самогонщика
Самогоноварение, несмотря на кажущуюся простоту, является цепочкой химических реакций. Для получения качественного спирта необходимо точно выверить пропорции всех компонентов на разных стадиях процесса. Справиться с задачей помогут калькуляторы самогонщика онлайн.
Коротко о главномПредоставленные калькуляторы позволяют соблюсти все тонкости процесса перегонки и получить высококачественный самогон. Калькуляторы самогонщика задействованы на следующих этапах:
- Подготовка браги с использованием сахара или декстрозы.
- Расчет предполагаемой крепости сусла
- Коррекция кислотности браги.
- Расчет объема спирта-сырца после первой перегонки.
- Определение количества чистого продукта, «голов» и «хвостов» после вторичной дистилляции.
- Разведение готового самогона до нужной крепости.