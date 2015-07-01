Самогоноварение, несмотря на кажущуюся простоту, является цепочкой химических реакций. Для получения качественного спирта необходимо точно выверить пропорции всех компонентов на разных стадиях процесса. Справиться с задачей помогут калькуляторы самогонщика онлайн.

Выбрать калькулятор самогонщика

Коротко о главном

Предоставленные калькуляторы позволяют соблюсти все тонкости процесса перегонки и получить высококачественный самогон. Калькуляторы самогонщика задействованы на следующих этапах:

Подготовка браги с использованием сахара или декстрозы. Расчет предполагаемой крепости сусла Коррекция кислотности браги. Расчет объема спирта-сырца после первой перегонки. Определение количества чистого продукта, «голов» и «хвостов» после вторичной дистилляции. Разведение готового самогона до нужной крепости.

Не нужно забывать, что расчеты теоретические, реальные результаты могут отличаться от них. Поэтому нужно обращать внимание на запахи и другие физические параметры процесса при перегонке. При использовании ареометра следует корректировать данные в зависимости от температуры жидкостей.