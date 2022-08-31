В давние времена Васко Да Гама многие моряки страдали разными болезнями. И долгие годы от этого искали лекарство. Им стал витамин С и в 1867 году власть Британии обязала поставлять морякам в плавание цитрусы. Но возникла проблема – путешествия могли занимать большой количество времени, а срок годности фруктов был ограничен. Поэтому из них стали делать сок. Но пить его в чистом виде морякам не нравилось, тогда некий шотландский повар Лочлин Роуз придумал смешивать сок с сахаром – в итоге получился сироп, который моряки в дальнейшем начали пить вместе с джином. Так и был придуман оригинальный рецепт Гимлета.
Компоненты для приготовления Гимлет:
Сухой джин – 60 мл;
Лаймовый кордиал – 30 мл;
Цедра лайма – 1 шт.;
Лед – 200 г.
Дополнительно:
Бокал для мартини – 1 шт.;
Шейкер для смешивания – 1 шт.;
Стрейнер – 1 шт.;
Джиггер – 1 шт.;
Нож для снятия цедры – 1шт.
Рецепт Гимлет
В шейкер для смешивания добавьте сухой джин и лаймовый кордиал.
Насыпьте льда и хорошо взбейте содержимое.
Используя стрейнер, перелейте готовый напиток в бокал для мартини, предварительно охладив его.
По желанию можно украсить цедрой лайма. К подаче готово!
Как пить Гимлет
Полученный коктейль обладает крепостью в 16%. Его пьют или небольшими глотками, или с использование трубочки, наслаждаясь цитрусовым вкусом. К закуске отлично подойдут различные салаты, а вот сладкие блюда использовать не рекомендуется. Они могут перебить основной вкус коктейля.