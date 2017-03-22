То ли американцам показалось, что они недостаточно поглумились над шотландско-ирландским напитком (это я так виски обозвал если что), то ли им просто скучно со своей «американ дрим». Не знаю. Но их алкогольные потуги порой просто вводят в ступор. Вы уже смотрели рецепты из прошлого хмельного эксперимента? Да-да, это всё буржуины придумали запихивать морковку в бутылку с водкой. Теперь вон вообще бекон. А настойки то получаются достойными, в аккурат для гастропабов новомодных. В общем, хмельной эксперимент №2 будет про бекон!
Универсальная «Беконовка»Будем считать этот напиток отправной точкой нашего исследования. Настойку, которую я решил назвать «Беконовкой» за неимением благозвучного перевода Bacon Bourbon и Bacon Infused Vodka, в чистом виде сами американцы не пьют, а используют для приготовления многочисленных коктейлей.
◦ 700-750 водки или бурбона
◦ бекон по потребности
На сковородке поджарить примерно 5-6 полосок бекона (после прожарки бекон можно съесть). Оставшийся в сковородке жир пойдет на настойку. Для 700-750 мл водки или бурбона нужно взять примерно 80 мл жира. Алгоритм следующий: берем горячий жир, переливаем его в банку подходящего объема и добавляем алкоголь. Хорошо перемешиваем, банку плотно закрываем и оставляем на 6 часов при комнатной температуре. Ставим настойку в морозилку на 24 часа – за это время жир соберется на поверхности и замерзнет. Аккуратно сливаем алкоголь, фильтруем его через несколько слоёв марли или кофейные фильтры, оставшийся жир используем для готовки. Настойку храним в холодильнике. Готово!
Через день-два настойку можно пробовать. Если пришлась по вкусу в чистом виде – пьем. Не очень? Пробуем в коктейлях. Лучшим вариантом для настойки на водке с таким характером всегда остаётся Кровавая Мэри, а вот с бурбоном можно экспериментировать до бесконечности. В своё время рекламщики бурбона Maker’s Mark предложили готовить беконный бурбон для Старомодного (Old Fashioned):
Bacon Old Fashioned
- 60 мл «беконовки» на бурбоне
- 15 мл кленового сиропа (или обычного)
- 2 дэш биттера Ангостура
- твист апельсина или поджаренный бекон
В стакане смешать все ингредиенты, добавить лёд и украсить твистом апельсина, а лучше ломтиком поджаренного бекона.
Копченый бурбон с бекономДумали бекон это предел для настоек? Картофель придаст нежный золотистый блеск и четкую текстуру напитку. А вот бекон отлично сочетается с бурбоном и сахаром, создавая пикантную настойку с дымным характером и кремовым финишем. Этот напиток можно смаковать в чистом виде!
- 750 мл бурбона
- 3 шт. золотистого картофеля
- 6 полосок копченого бекона
- щепотка копченой соли
- 2 ст. л. семян сельдерея
- 200 мл простого сиропа
Копченый бекон поджарить до хрустящей корочки, высушить и разломать на маленькие кусочки. Картофель помыть, очистить и крупно нарезать. В банке подходящего объема смешать бурбон, картофель, бекон, копченую соль и семена сельдерея (можно заменит семенами укропа). Хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 10-14 дней. Процедить через сито или несколько слоёв марли, твёрдые ингредиенты не отжимать. При необходимости профильтровать, добавить сироп, сваренный из равных частей воды и коричневого сахара. Выдержать неделю-две и подавать к столу. Хранить настойку нужно в тёмном шкафу. Употребить рекомендуется в течение 1 года!
Настойка «Мексиканская хрюша»Логичным дополнением к бекону в алкогольном напитке станет острый перец. Хабанеро и серрано достать будет не просто, но если вам знакомы вкусы этих двух выжигающих плоть перцев, то постарайтесь найти им достойную замену.
- 6 полосок бекона
- 3 шт. перца хабанеро
- 2 шт. перца серрано
- 1 л хорошей водки
Бекон поджарить до хрустящей корочки, переложить на бумажные полотенца и дать остыть. Весь перец разделить на ломтики, семена не убирать. В банку подходящего объема поместить остывший бекон и подготовленный перец, банку плотно закрыть и оставить в холодильнике на 7 дней или меньше, пока вкус настойки не начнёт вас устраивать (через 7 дней напиток становится очень жгучим). Через неделю или меньше процедить через марлю, не отжимать. При необходимости процедить. Хранить в холодильнике до 1 года!
Smoky Bacon Bloody Mary
- 700 мл томатного сока
- 3 ст. л. свежевыжатного лимонного сока
- 3 ст. л. свежевыжатного сока лайма
- 1 ст. л. вустерского соуса
- 1 ч. л. мелко рубленого чеснока
- 1 ч. л. мелко рубленого хрена
- морская соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- настойка «Мексиканская хрюша» по вкусу
- соус Табаско по вкусу
- оливки и оливковый сок
- веточка сельдерея для украшения
В блендере или кухонном комбайне смешайте до однородной массы томатный сок, лимонный сок, сок лайма, вустерский соус, чеснок и хрен. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте ещё раз. Перелейте томатную заготовку в кувшин (чейзер воплоти). В высокий стакан добавьте лёд и налейте желаемое количество настойки (обычно хватает 1 части на 2 части сока). Влейте в стакан ранее подготовленный сок, добавьте соус Табаско и оливковый сок по вкусу, аккуратно перемешайте. Напоследок украсьте коктейль веточкой сельдерея и оливками.