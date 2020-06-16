У моей супруги есть тетя, которая считает себя знатоком элитных вин и качественного алкоголя. Как-то из поездки в Абхазию мы привезли ей несколько бутылочек местного вина. В качестве презента, так сказать.

Тетушка, конечно, подарок взяла и очень тепло поблагодарила, однако, муж ее потом мне проболтался, что абхазские вина она на дух не переносит, считая кислым пойлом. Обидно мне стало, и мы с супругой решили разузнать, насколько это соответствует истине.

Места изготовления

Самым популярным производителем вина в Абхазии считается компания «Вина и воды Абхазии», по сути, являющаяся монополистом.

Именно «Вина и воды Абхазии» регулярно поставляют в центральную Россию и страны СНГ миллионы бутылок.

При выборе вина важно иметь сведения о происхождении, составе и производителе. Если их нельзя проверить, внешний вид и устные заверения не позволяют сделать вывод о качестве.

Особенности производства абхазских вин

Вино на Кавказе изготавливается на протяжении столетий. По этой причине в Абхазии сложились определенные традиции и особенности производства вина.

Ранее профессия винодела передавалась из поколения в поколенье. Отец делился с сыном личными секретами вкусного вина.

Чаще всего в Абхазии изготавливаются вина из следующих сортов винограда:

Изабелла;

Алиготе;

Чхавери;

Качич;

Ауасархуа.

Часть описанных сортов выводится исключительно в Абхазии и является аутентичными.

Страна производства сама по себе не определяет качество. Для сравнения нужны сведения о конкретном напитке и условиях его хранения.

Белые вина Абхазии: различия стилей

«Псоу» — наименование белого полусладкого вина. В его описаниях отмечаются цветочные оттенки.

«Анакопия» — белое полусухое вино. Сведения о сахаре и крепости следует проверять по маркировке конкретной бутылки.

«Диоскурия» — белое вино, в описании которого встречаются травяные и фруктовые оттенки. Восприятие зависит в том числе от урожая и условий хранения.

Белые вина различаются прежде всего сладостью, сырьём и способом производства. В описаниях абхазского виноделия встречаются следующие наименования:

Красные вина Абхазии: наименования и характеристики

«Апсны» — красное полусладкое вино с ягодными оттенками в описаниях аромата.

«Ашта Лаша» — красное сухое вино, в описании которого встречаются древесные и пряные оттенки.

Ниже — примеры наименований красных вин. Описания показывают различия стилей; они не определяют качество конкретной бутылки.

Ашта Лаша - красное сухое вино

«Чегем» — красное сухое вино. При сравнении важны сортовой состав, урожай и крепость.

Чегем - красное сухое вино

«Эшера» — красное полусухое вино с ягодными оттенками в описаниях.

Эшера - красное полусухое вино

«Лыхны» — наименование красного полусладкого вина.

Лыхны - красное полусладкое вино

«Ачандара» — наименование, для которого при выборе следует отдельно проверять категорию напитка и содержание сахара.

«Радеда» — красное сухое вино; его характеристики уточняют по сведениям производителя и урожаю.

Радеда - красное сухое вино

«Амра» — красное полусухое вино, в описаниях которого отмечаются фруктовые и ягодные оттенки.

«Атауад Гумиста Ашта» — красное сухое вино. Условия выдержки и сортовой состав могут влиять на терпкость и аромат.

«Букет Абхазии» — наименование вина со сладким вкусовым профилем; состав и крепость проверяют по этикетке.

Букет Абхазии – красный вермут

Сравнивать вина одной страны следует по проверяемым характеристикам. Общая репутация региона не заменяет сведений о составе и производстве.

Традиции подачи могут отличаться от современных привычек. Обильная еда не предотвращает опьянение и не делает употребление алкоголя безопасным.

Цена зависит от объёма, производства и поставки. Фиксированная сумма не подтверждает качество или подлинность; перед покупкой проверьте маркировку и упаковку.

Для выбора сопоставьте происхождение, содержание сахара, крепость и условия хранения. Красный или белый цвет сам по себе не задаёт рейтинг качества.