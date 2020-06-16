У моей супруги есть тетя, которая считает себя знатоком элитных вин и качественного алкоголя. Как-то из поездки в Абхазию мы привезли ей несколько бутылочек местного вина. В качестве презента, так сказать.
Тетушка, конечно, подарок взяла и очень тепло поблагодарила, однако, муж ее потом мне проболтался, что абхазские вина она на дух не переносит, считая кислым пойлом. Обидно мне стало, и мы с супругой решили разузнать, насколько это соответствует истине.
Места изготовленияСамым популярным производителем вина в Абхазии считается компания «Вина и воды Абхазии», по сути, являющаяся монополистом.
Именно «Вина и воды Абхазии» регулярно поставляют в центральную Россию и страны СНГ миллионы бутылок.
При выборе вина важно иметь сведения о происхождении, составе и производителе. Если их нельзя проверить, внешний вид и устные заверения не позволяют сделать вывод о качестве.
Особенности производства абхазских винВино на Кавказе изготавливается на протяжении столетий. По этой причине в Абхазии сложились определенные традиции и особенности производства вина.
Ранее профессия винодела передавалась из поколения в поколенье. Отец делился с сыном личными секретами вкусного вина.
Чаще всего в Абхазии изготавливаются вина из следующих сортов винограда:
- Изабелла;
- Алиготе;
- Чхавери;
- Качич;
- Ауасархуа.
Часть описанных сортов выводится исключительно в Абхазии и является аутентичными.
Страна производства сама по себе не определяет качество. Для сравнения нужны сведения о конкретном напитке и условиях его хранения.
Белые вина Абхазии: различия стилейБелые вина различаются прежде всего сладостью, сырьём и способом производства. В описаниях абхазского виноделия встречаются следующие наименования:
- «Псоу» — наименование белого полусладкого вина. В его описаниях отмечаются цветочные оттенки.
- «Анакопия» — белое полусухое вино. Сведения о сахаре и крепости следует проверять по маркировке конкретной бутылки.
- «Диоскурия» — белое вино, в описании которого встречаются травяные и фруктовые оттенки. Восприятие зависит в том числе от урожая и условий хранения.
Красные вина Абхазии: наименования и характеристикиНиже — примеры наименований красных вин. Описания показывают различия стилей; они не определяют качество конкретной бутылки.
- «Апсны» — красное полусладкое вино с ягодными оттенками в описаниях аромата.
- «Ашта Лаша» — красное сухое вино, в описании которого встречаются древесные и пряные оттенки.
Ашта Лаша - красное сухое вино
- «Чегем» — красное сухое вино. При сравнении важны сортовой состав, урожай и крепость.
- «Эшера» — красное полусухое вино с ягодными оттенками в описаниях.
Эшера - красное полусухое вино
- «Лыхны» — наименование красного полусладкого вина.
Лыхны - красное полусладкое вино
- «Ачандара» — наименование, для которого при выборе следует отдельно проверять категорию напитка и содержание сахара.
- «Радеда» — красное сухое вино; его характеристики уточняют по сведениям производителя и урожаю.
- «Амра» — красное полусухое вино, в описаниях которого отмечаются фруктовые и ягодные оттенки.
- «Атауад Гумиста Ашта» — красное сухое вино. Условия выдержки и сортовой состав могут влиять на терпкость и аромат.
- «Букет Абхазии» — наименование вина со сладким вкусовым профилем; состав и крепость проверяют по этикетке.
Букет Абхазии – красный вермут
Сравнивать вина одной страны следует по проверяемым характеристикам. Общая репутация региона не заменяет сведений о составе и производстве.
Традиции подачи могут отличаться от современных привычек. Обильная еда не предотвращает опьянение и не делает употребление алкоголя безопасным.
Цена зависит от объёма, производства и поставки. Фиксированная сумма не подтверждает качество или подлинность; перед покупкой проверьте маркировку и упаковку.
Для выбора сопоставьте происхождение, содержание сахара, крепость и условия хранения. Красный или белый цвет сам по себе не задаёт рейтинг качества.