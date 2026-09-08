Для учёта домашнего напитка нужны две связанные записи: короткая этикетка на ёмкости и подробная карточка партии. На этикетке достаточно названия, кода партии и дат, которые вы действительно знаете. В карточке сохраняют исходный рецепт, количества ингредиентов и последовательность действий.

Связывает их один и тот же код. Так несколько похожих бутылок не превращаются через месяц в загадку, а удачный состав можно найти по записи, а не восстанавливать по памяти.

Что писать на этикетке

Этикетка помогает узнать ёмкость и найти её историю. Для домашнего учёта предлагаем такой набор полей:

Поле Что записать Название Понятное обозначение напитка или заготовки Код партии Уникальное короткое имя, совпадающее с карточкой Дата начала Когда началась именно эта партия Дата розлива Когда напиток попал в эту бутылку, если розлив уже состоялся Примечание Версия состава или другая необходимая пометка

Это редакционный шаблон домашнего учёта. Он не предназначен для маркировки продукции на продажу.

Код можно составить из названия, года и порядкового номера: например, GR-2026-01 . Важно, чтобы он не повторялся у разных партий и оставался одинаковым на бутылке и в записях. Смысл букв задаёте вы; отдельный справочник сокращений нужен лишь тогда, когда без него трудно разобраться.

Если одну партию разлили в несколько бутылок, сохраните общий код и при необходимости добавьте номер бутылки. Если часть напитка получила отдельную добавку, отметьте новую версию: так изменения не потеряются внутри общего названия.

Что хранить в карточке партии

В рекомендациях Virginia Cooperative Extension по домашнему виноделию предлагается записывать сырьё, добавки и их количества, даты операций и наблюдения о результате. Для настоек и других домашних заготовок мы адаптировали сам принцип записи; винодельческие операции не становятся обязательными для любого напитка.

Карточку удобнее разделить на три части:

Основа: код партии, точный источник рецепта, версия или дата сохранения, предполагаемый размер партии.

код партии, точный источник рецепта, версия или дата сохранения, предполагаемый размер партии. Состав: что и сколько фактически использовали, в каких единицах. Запишите также добавки, указанные в шагах рецепта.

что и сколько фактически использовали, в каких единицах. Запишите также добавки, указанные в шагах рецепта. История: дата, выполненное действие и наблюдение. Каждое последующее изменение получает собственную строку.

В записи «добавлен сахар» не хватает количества. В записи «50 мл» не хватает названия компонента. А строка «готово через неделю» не объясняет, что вы увидели или проверили. Пишите так, чтобы карточку можно было понять без устного рассказа автора.

Для измерений предусмотрено свободное поле: величина, единица, прибор и условия. Заполняйте его только при фактическом измерении. Если показатель не определяли, отметка «не измерено» точнее случайного числа.

Как разделить план и фактические действия

План показывает, что вы собирались сделать. Журнал показывает, что произошло. Эти записи полезно вести отдельно, особенно при пересчёте рецепта или изменении части партии.

Учебный пример, не реальная приготовленная партия: для уменьшенного состава рассчитали 100 г сахара. При подготовке отвесили 80 г, затем добавили ещё 20 г. В журнале нужны две записи, а не задним числом исправленная первая строка:

Запись Количество Первое внесение сахара 80 г Дополнительное внесение 20 г Всего внесено 100 г

Арифметическая проверка: 80 + 20 = 100 г . В настоящем журнале рядом стояли бы фактические даты действий. Пример объясняет способ записи и не предлагает рецепт или момент подслащивания напитка.

Если изменение коснулось только отлитой части, сначала укажите её отдельный код и количество. Иначе позже будет непонятно, относится ли добавка ко всей партии или к одной ёмкости.

Бланк для печати и первое заполнение

Открыть пустой бланк этикетки и карточки партии

Бланк рассчитан на печать на листе A4. На нём есть короткая этикетка, поля исходного рецепта, таблица состава и журнал действий. Откройте страницу и воспользуйтесь кнопкой печати или стандартной командой браузера.

Сначала присвойте код и подпишите ёмкость. Затем внесите источник и состав. Дальше добавляйте строки после каждого действия, сохраняя прежние записи. Для долгой истории партии можно распечатать дополнительный экземпляр и повторить тот же код.

Не заполняйте крепость и срок хранения по догадке. Крепость исходной водки не равна автоматически крепости настойки, а дата приготовления сама по себе не определяет срок годности. В карточке достаточно честно оставить неизвестное неизвестным.

Материал и бланк подготовлены по открытым источникам с использованием ИИ. Форма разработана редакцией; пример заполнения учебный, реальные партии и измерения за ним не стоят.

Источники