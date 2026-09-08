Лаймовый кордиал для коктейлей соединяет сладость и кислотность в одном ингредиенте. Он помогает собрать напиток по короткой рецептуре, но не заменяет автоматически ни свежий сок, ни сахарный сироп. Чтобы использовать его осмысленно, нужно знать состав конкретного кордиала и пропорции коктейля, для которого он предназначен.
Разберём это на опубликованной основе Джеффри Моргенталера и одном варианте Гимлета. Здесь кордиал — безалкогольный цитрусовый ингредиент; алкоголь в коктейль добавляют отдельно.
Чем кордиал отличается от сока и сиропа
У свежего сока, сахарного сиропа и кордиала разные составы. Слово «лаймовый» на этикетке само по себе не делает их взаимозаменяемыми.
|Ингредиент
|Что проверить перед заменой
|Сок лайма
|Есть ли в составе сахар или его нужно учитывать отдельно
|Сахарный сироп
|Каково соотношение сахара и воды
|Лаймовый кордиал
|Как объединены сахар, лайм и добавленная кислота, если она есть
Это схема чтения состава, а не универсальное определение любой магазинной бутылки. Сначала посмотрите ингредиенты и рекомендации изготовителя. Название продукта не сообщает его концентрацию.
Что входит в опубликованную основу
Моргенталер опубликовал свой вариант в 2018 году. В нём лайм представлен соком и тёртой кожурой, а дополнительную кислотность задаёт лимонная кислота. Автор рассматривает её как часть выбранного баланса, а не как случайную добавку.
|Компонент
|Количество у автора
|Сахар
|250 г
|Вода
|240 мл
|Свежий сок лайма
|45 мл
|Свеженатёртая кожура лайма
|8 г
|Лимонная кислота
|25 г
Таблица показывает состав одной рецептурной основы. Полная последовательность её приготовления находится в публикации автора. Для твёрдых компонентов здесь сохранены граммы, для жидкостей — миллилитры; альтернативные бытовые меры из других пересказов не смешаны с этим списком.
Количество целых лаймов заранее не подставляем: плоды различаются, а в источнике заданы отдельные количества сока и кожуры. По той же причине нельзя заменить граммы лимонной кислоты таким же числом миллилитров лимонного сока и считать состав сохранённым.
Как использовать кордиал в Гимлете
В публикации Майкла Рулмана, посвящённой кордиалу Моргенталера, приведён Гимлет с соотношением две части джина к одной части кордиала. Это конкретный опубликованный вариант, а не обязательная пропорция для всех кордиалов.
Если за одну часть выбрать 30 мл, получится:
джин: 2 × 30 = 60 мл
кордиал: 1 × 30 = 30 мл
В этой версии джин и кордиал соединяют в смесительном стакане, добавляют лёд, перемешивают не менее 15 секунд и процеживают в охлаждённый бокал-купе. Украшение — кружок лайма. Время и способ смешивания приведены по Рулману; объёмы выше — редакционный пример для его соотношения 2:1.
Сумма 90 мл относится к ингредиентам до перемешивания. Она не включает воду, поступающую от тающего льда, и не задаёт крепость готового коктейля.
Что проверить перед заменой
Если рецепт требует сок лайма и сироп по отдельности, сначала уточните количество каждого. Подмена обоих компонентов одним кордиалом меняет сразу несколько исходных условий. Универсального равенства «30 мл сока = 30 мл любого кордиала» из рассмотренных рецептов не следует.
Удобная запись для домашнего бара содержит название основы, её источник или марку и выбранную пропорцию коктейля. Формулировка «лаймовый кордиал по Моргенталеру; Гимлет 2:1 по Рулману» информативнее, чем просто «лаймовый сироп».
Если готовите основу самостоятельно, сохраните полную рецептуру и подпишите дату приготовления. Указание на холодильник в источнике не превращаем в придуманный срок годности: для него нужны отдельные данные. Не переносите на домашний продукт срок хранения закрытой магазинной бутылки.
Материал подготовлен по открытым источникам с использованием ИИ. Редакция сопоставила публикации и проверила расчёт пропорций; собственного приготовления и дегустации не было.
Источники
- Jeffrey Morgenthaler. How to Make Your Own Lime Cordial (Rose’s Lime Juice), 8 августа 2018 года. Состав кордиала, авторское объяснение роли лимонной кислоты и полная инструкция приготовления.
https://jeffreymorgenthaler.com/lime-cordial/
- Michael Ruhlman. The Gimlet, by Jeffrey Morganthaler, 19 марта 2021 года, обновлено 31 марта 2021 года. Использован раздел с коктейлем: пропорция джина и кордиала 2:1, способ смешивания и подача. Рецепт самого кордиала из этой перепечатки не заимствован.
https://ruhlman.com/the-gimlet/