Лаймовый кордиал для коктейлей соединяет сладость и кислотность в одном ингредиенте. Он помогает собрать напиток по короткой рецептуре, но не заменяет автоматически ни свежий сок, ни сахарный сироп. Чтобы использовать его осмысленно, нужно знать состав конкретного кордиала и пропорции коктейля, для которого он предназначен.

Разберём это на опубликованной основе Джеффри Моргенталера и одном варианте Гимлета. Здесь кордиал — безалкогольный цитрусовый ингредиент; алкоголь в коктейль добавляют отдельно.

Чем кордиал отличается от сока и сиропа

У свежего сока, сахарного сиропа и кордиала разные составы. Слово «лаймовый» на этикетке само по себе не делает их взаимозаменяемыми.

Ингредиент Что проверить перед заменой Сок лайма Есть ли в составе сахар или его нужно учитывать отдельно Сахарный сироп Каково соотношение сахара и воды Лаймовый кордиал Как объединены сахар, лайм и добавленная кислота, если она есть

Это схема чтения состава, а не универсальное определение любой магазинной бутылки. Сначала посмотрите ингредиенты и рекомендации изготовителя. Название продукта не сообщает его концентрацию.

Что входит в опубликованную основу

Моргенталер опубликовал свой вариант в 2018 году. В нём лайм представлен соком и тёртой кожурой, а дополнительную кислотность задаёт лимонная кислота. Автор рассматривает её как часть выбранного баланса, а не как случайную добавку.

Компонент Количество у автора Сахар 250 г Вода 240 мл Свежий сок лайма 45 мл Свеженатёртая кожура лайма 8 г Лимонная кислота 25 г

Таблица показывает состав одной рецептурной основы. Полная последовательность её приготовления находится в публикации автора. Для твёрдых компонентов здесь сохранены граммы, для жидкостей — миллилитры; альтернативные бытовые меры из других пересказов не смешаны с этим списком.

Количество целых лаймов заранее не подставляем: плоды различаются, а в источнике заданы отдельные количества сока и кожуры. По той же причине нельзя заменить граммы лимонной кислоты таким же числом миллилитров лимонного сока и считать состав сохранённым.

Как использовать кордиал в Гимлете

В публикации Майкла Рулмана, посвящённой кордиалу Моргенталера, приведён Гимлет с соотношением две части джина к одной части кордиала. Это конкретный опубликованный вариант, а не обязательная пропорция для всех кордиалов.

Если за одну часть выбрать 30 мл, получится:

джин: 2 × 30 = 60 мл кордиал: 1 × 30 = 30 мл

В этой версии джин и кордиал соединяют в смесительном стакане, добавляют лёд, перемешивают не менее 15 секунд и процеживают в охлаждённый бокал-купе. Украшение — кружок лайма. Время и способ смешивания приведены по Рулману; объёмы выше — редакционный пример для его соотношения 2:1.

Сумма 90 мл относится к ингредиентам до перемешивания. Она не включает воду, поступающую от тающего льда, и не задаёт крепость готового коктейля.

Что проверить перед заменой

Если рецепт требует сок лайма и сироп по отдельности, сначала уточните количество каждого. Подмена обоих компонентов одним кордиалом меняет сразу несколько исходных условий. Универсального равенства «30 мл сока = 30 мл любого кордиала» из рассмотренных рецептов не следует.

Удобная запись для домашнего бара содержит название основы, её источник или марку и выбранную пропорцию коктейля. Формулировка «лаймовый кордиал по Моргенталеру; Гимлет 2:1 по Рулману» информативнее, чем просто «лаймовый сироп».

Если готовите основу самостоятельно, сохраните полную рецептуру и подпишите дату приготовления. Указание на холодильник в источнике не превращаем в придуманный срок годности: для него нужны отдельные данные. Не переносите на домашний продукт срок хранения закрытой магазинной бутылки.

Материал подготовлен по открытым источникам с использованием ИИ. Редакция сопоставила публикации и проверила расчёт пропорций; собственного приготовления и дегустации не было.

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