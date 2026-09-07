Чтобы уменьшить рецепт настойки, разделите новый объём алкогольной основы на объём основы в исходнике. Получится коэффициент, на который нужно умножить количества ингредиентов. Так можно составить список на меньшую партию; время настаивания и выход готового напитка этот расчёт не определяет.

Например, для перехода с 700 мл водки на 350 мл коэффициент равен 0,5: количества уменьшаются вдвое. Сначала разберём, какие именно числа брать, затем пересчитаем состав опубликованного рецепта.

Какой объём брать за исходный

Сравнивайте одну и ту же величину. Если в рецепте указано 700 мл водки, а вы хотите использовать 350 мл такой же водки, база расчёта — количество алкогольной основы. Для обычного кухонного расчёта удобнее сразу записать оба объёма в миллилитрах: 0,7 л — это 700 мл, 0,35 л — 350 мл.

У слова «объём» в рецепте могут быть три разных значения:

Объём основы — сколько водки, джина или другого указанного напитка берут для приготовления.

— сколько водки, джина или другого указанного напитка берут для приготовления. Вместимость банки — сколько помещается в ёмкость. Место понадобится всем компонентам, поэтому объём основы сам по себе банку не определяет.

— сколько помещается в ёмкость. Место понадобится всем компонентам, поэтому объём основы сам по себе банку не определяет. Выход напитка — сколько готовой жидкости получают после предусмотренных рецептом действий. Его нужно отличать от количества залитой основы.

Запрос «хочу использовать полбутылки водки» позволяет найти коэффициент. Запрос «хочу заполнить полулитровую банку» требует ещё сведений о сырье и заполнении ёмкости. А для задачи «хочу получить ровно пол-литра настойки» нужен обоснованный выход выбранного метода.

Перед расчётом прочитайте весь рецепт, включая шаги. Воду, сахар или другую добавку иногда указывают только в описании приготовления. Соберите такие количества в один список, сохранив порядок их использования.

Как рассчитать коэффициент пересчёта

Принцип коэффициента описан в учебнике BCcampus по кухонным расчётам: нужный размер партии делят на исходный, затем умножают количества ингредиентов на полученное число. Здесь применяем эту арифметику к заданному объёму основы:

k = новый объём основы / исходный объём основы новое количество ингредиента = исходное количество × k

Для половины бутылки объёмом 700 мл:

k = 350 / 700 = 0,5

Один коэффициент используется для всего списка. Если вдвое уменьшить только водку, оставив прежнее количество ягод и сахара, пропорции изменятся.

Быстрая проверка: при уменьшении партии коэффициент находится между 0 и 1; при увеличении — больше 1. Исходный и новый объёмы должны быть положительными. Если для меньшей партии у вас получилось больше ингредиентов, проверьте порядок деления и единицы.

Считать можно и от имеющегося количества ягод. Для 200 г вишни вместо указанных в рецепте 400 г получится тот же коэффициент: 200 / 400 = 0,5. Для одной партии выберите одну базу; остальные количества выводите из неё.

Пример: половина партии вишнёвой настойки

Возьмём состав Cherry vodka Мэри Кадоган в Good Food. На странице есть пометка о возможности уменьшить рецепт вдвое. В таблице ниже исходные количества взяты из публикации, а последняя колонка получена расчётом.

Ингредиент В исходном рецепте На половину партии Водка 700 мл 350 мл Вишня 400 г 200 г Мелкий белый сахар 200 г 100 г Вода 150 мл 75 мл

В исходнике объём водки записан как 70 cl: это 700 мл. Вода указана во втором шаге, поэтому она тоже вошла в таблицу.

Это таблица пересчёта состава. Полную последовательность приготовления смотрите в исходном рецепте: таблица не означает, что все компоненты нужно одновременно залить в банку. Из неё также не следует, что на выходе получится 350 мл напитка или что для приготовления подойдёт банка такой вместимости.

Сохраните рядом с новым списком ссылку на оригинал и запись «коэффициент 0,5; база — 350 мл водки». Так позже будет понятно, откуда взялись количества.

Что нельзя масштабировать автоматически

Время и этапы. Половина ингредиентов не означает половину срока настаивания. Коэффициент описывает количества; порядок действий и критерии перехода между этапами сверяйте с выбранным методом. Учебник BCcampus отдельно отмечает, что изменение оборудования и размера партии может влиять на выполнение рецепта.

Крепость основы. При уменьшении партии меняют её количество, сохраняя предусмотренный рецептом продукт. Умножать процент крепости на коэффициент не нужно. Замена водки более крепким спиртом — уже отдельное изменение рецептуры; наша формула его не рассчитывает.

Граммы и миллилитры. Умножение сохраняет единицу: 200 г сахара × 0,5 = 100 г сахара. Перевести это количество в миллилитры сиропа тем же действием нельзя. Масса и объём — разные величины; их различие поясняет University of Maryland Extension.

Штучные ингредиенты и пряности. Если в исходнике «две груши» или «палочка корицы», арифметика не сообщит их массу. В архивной подборке грушевых настоек есть именно такие меры. Не дописывайте к ним выдуманные граммы. Для точного повторения потребуется уточнить исходное количество, а для заметного увеличения пряностей — отдельно проверить применимость метода.

Перед приготовлением сопоставьте новый список с оригиналом: все добавки учтены, единицы сохранены, один коэффициент применён ко всем количествам, условия метода прочитаны. Эта короткая сверка полезнее лишних знаков после запятой.

Материал подготовлен по открытым источникам с использованием ИИ. Примеры проверены вычислением; они не являются результатами измерений или собственного приготовления напитка.

Источники метода